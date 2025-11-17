Bolojan le spune primarilor că va trage de timp în continuare: „Este foarte probabil ca bugetul pe 2026 să nu-l putem închide în decembrie, ci să ne lungim în ianuarie”

Premierul Ilie Bolojan trage de timp în continuare cu „reformele” anunțate încă din august în administrația locală și centrală – iar mai nou, și cu proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, care ar trebui să fie gata la sfârșitul lui noiembrie.

Prezent, luni, la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România (AMR) – for condus de Olguța Vasilescu, Bolojan a declarat:

„Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu îl putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât înainte de adoptarea bugetului trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil. Noi suntem în situaţia în care ar trebui să închidem anul acesta cu 8,4 deficit”.

Premierul este, însă, optimist pentru 2026:

„Ceea e ne-am angajat pe plan viitor este să coborâm deficitul cât mai aproape de 6%. Am ajuns să avem credite de peste 200 de miliarde de euro şi ne-am împrumutat aproape în fiecare an, între 20 şi 30 de miliarde de euro în ultimii ani. Pe acest fondul accelerat al datoriei, chiar dacă astăzi România are un grad de îndatorare care se va apropia de 60%, un grad de îndatorare care nu este mare dacă ne comparăm cu media Uniunii Europene, de aproximativ 80% sau cu gradul de îndatorare al altor state, Italia, peste 100% de exemplu. Problema noastră este că, pe fondul scăderii ratingului de ţară, dobânzile pe care le plăteşte România sunt duble”.

Majorarea la 70% a impozitelor locale, mană cerească pentru primari

Bolojan le-a vorbit primarilor de municipii și despre taxele și impozitele locale din 2026, majorate deja la 70% în Pachetul 2 fiscal, pe care și-a angajat răspunderea în Parlament pe 30 august:

„Anul viitor trebuie să ne încasăm veniturile care au fost stabilite pe baza taxelor care deja au fost asumate. Și sper că mâine Parlamentul închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale. Am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet, scoțând din el articolele care au fost declarate de Curtea Constituțională ca fiind în neregulă. E vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajații ANAF, deși, fie vorba între noi, nu ar fi fost rău să fie testați o bună parte dintre ei, având în vedere «bolile» ANAF-ului destul de extinse (…). Și, scăzând termenele, pentru că va trebui să mai venim cu niște modificări, sper că această prevedere va face ca, de anul viitor, impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate. Nu trebuie să fugim de acest lucru”.

Cât despre scădere a cheltuielilor statului, premierul Bolojan are aceeași marotă din iulie:

„Vă rog să vă gândiți că împrumuturile pe care le luăm, deci 150 de miliarde de lei pe care-i împrumutăm, reprezintă totalul salariilor din sectorul public din România. (…) Deci, va trebui să ne scădem cheltuielile și să ne programăm investițiile în așa fel încât, cu prioritate, să închidem anul viitor PNRR-ul”.

Amintim că guvernele Ciucă și Ciolacu au pierdut 8 miliarde de euro din PNRR, care se încheie la mijlocul anului viitor, adică peste 7 luni.

Tot la capitolul „promisiuni”, Bolojan a spus că „este foarte posibil ca săptămâna viitoare să declanșăm procedurile de angajare a răspunderii pe reforma în administrație”, pe care a mânat-o la sfârșitul lui august „pentru două săptămâni”.