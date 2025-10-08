Bolojan, mulțumit că CCR a declarat constituționale două legi din Pachetul 2; nimic despre amânarea deciziei privind pensiile magistraților

Premierul Ilie Bolojan mulțumit că CCR a respins contestațiile AUR la legile din Pachetul 2 – privind reforma companiilor de stat și cea din sistemul de sănătate.

Este vorba despre Legea pentru modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă și de Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

În schimb, Bolojan nu a avut nicio reacție la amânarea de către Curte, pentru a doua oară, a deciziei privind modificarea sistemului de pensionare a magistraților.

„Deciziile de miercuri ale Curții Constituționale permit punerea în aplicare a încă două reforme importante – cea a companiilor de stat și cea a sistemului de sănătate, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

„Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR, privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate. Cele trei legi menționate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizații și să stabilim indicatori de performanță în companiile de stat, să tăiem salariile excesive și sinecurile din autoritățile publice autofinanțate și să aducem eficiență sporită în sănătatea publică”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe pagina sa de Facebook.