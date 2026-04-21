Bolojan nu exclude negocieri punctuale cu AUR: „Interesele României de a nu pierde bani nu au culoare politică”. Simion pune 3 condiții

„Nu am inițiat nicio discuție în acest sens. Mandatul de negociere este să discutăm cu partidele care astăzi sunt în coaliția guvernamentală: USR, UDMR și grupul minorităților. Dar, așa cum am precizat, consider că moratoriul pentru accesarea fondurilor europene, pentru a putea finaliza aceste investiții importante pentru țară, trebuie să fie, dacă este posibil, într-o situație de instabilitate în Parlament, discutat cu toate grupurile parlamentare. Gândiți-vă că interesele României de a nu pierde bani nu au culoare politică și pentru asta merită să discutăm cu toate grupurile parlamentare”, a declarat Ilie Bolojan, după ședința BPN a PNL.

Întrebat dacă va cere AUR să nu voteze moțiunea de cenzură anunțată de PSD, premierul a spus: „Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare și în funcție de evoluția politică care va evolua în zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce privește discuțiile cu un parlamentar sau altul”.

Guvern minoritar

Urmează ca joi, după consultările de miercuri de la Cotroceni pe care le va purta președintele Nicușor Dan cu toate partidele de la guvernare, să demisioneze vicepremierul Marian Neacșu și cei 6 miniștri ai PSD – de la Justiție, Muncă, Energie, Transporturi, Sănătate, Agricultură.

După aceea, Guvernul Bolojan va rămâne minoritar timp de 45 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

Premierul a explicat că portofoliile vacante vor fi preluate,temporar, de alți miniștri aflați în exercițiu, pentru a asigura continuitatea actului de guvernare.

Simion (AUR): Negociem cu cei care acceptă să voteze 3 legi”

Guvernul minoritar are nevoie, totuși, de susținere în Parlament, astfel că va negocia cu siguranță acest lucru, cu partidele din opoziție, inclusiv cu AUR.

Liderul AUR, George Simion, a declarat deja că va purta negocieri atât cu PSD, cât și cu premierul Bolojan, în următoarele condiții: „Să voteze proiectele de lege privind 300 de parlamentari, renunțarea la subvenții pentru partide și alegerea primarilor în 2 tururi, Dacă vor accepta – ori unii, ori alții – să voteze aceste 3 legi, vom putea discuta. (…) Nu vreau să fiu idiot util”.

Astfel, PNL, care s-a opus până acum celor trei legi inițiate de USR, a ajuns la mâna lui Simion. Proiectul de lege privind reducerea la maximum 300 de parlamentari – conform referendumului din 2009 inițiat de președintele Traian Băsescu -. a trecut de Senat în noiembrie 2025 și zace la Camera Deputaților condusă de Sorin Grindeanu.

Până în 2012, existau două tururi de scrutin, însă Guvernul Boc și-a angajat răspunderea, în 2011, pe o lege care a redus tot procesul electoral la un singur tur.

Proiectul privind alegerea în 2 tururi de scrutin a primarilor și președinților de consilii județene a fost depus în Parlament mai întîi în 2016, de PMP. Apoi, pe 8 mai 2019, a fost depus un proiect și de către USR, iar PNL, mai mult din motive electorale, a inițiat unul similar. Numai că, în 2020, Guvernul Orban s-a grăbit să-și angajeze răspunderea pe această lege, deși era clar că va pica la CCR.

Ulterior, Guvernul Cîțu a sabotat cât a putut USR, astfel că proiectul a rămas blocat în Parlament, deși adoptarea lui era prinsă în programul de guvernare.

În iunie 2022, când Camera Deputaţilor era condusă de Marcel Ciolacu (PSD), acest for a pus cruce alegerii primarilor în două tururi de scrutin, respingând proiect de lege depus de PMP în 2016.

Pe 10 decembrie 2025, Ilie Bolojan a declarat că„ cel puțin două partide, PSD și UDMR, se opun alegerilor în 2 tururi”, dar a recunoscut și că „nu există o decizie a PNL pe această temă, că v-aş spune prostii”.

Pe 3 aprilie anul acesta a inițiat și S.O.S. România, cu susținerea POT și semnături de la AUR un proiect de lege privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Cât privește renunțarea la subvenția partidelor politice, un astfel de proiect a fost depus în parlament exclusiv de AUR.

Amintim că partidele au primit în aprilie 15,4 milioane de lei din bani publici. AUR donează fondurile care îi revin de la Autoritatea electorală Permanentă (AEP).

Aritmetica parlamentară

Guvernul Bolojan poate fi demis doar prin voturile PSD, AUR și încă 13 de la alte partide, pe o moțiune de cenzură

PSD are 130 de parlamentari, care nu îi asigură voturile necesare pentru demiterea Guvernului Bolojan. La rândul lor, opoziția este formată din 152 de membri, dintre care AUR are 90 de senatori și deputați, POT are 16, SOS 15, PACE 12 iar 19 sunt neafiliați.

Astfel, pentru a va întruni majoritatea absolută de 233 de parlamentari, PSD și AUR trebuie să voteze umăr la umăr (220 de voturi împreună) și să mai ia de la alte formațiuni 13 voturi, dacă doresc să scape de Ilie Bolojan.

Dacă nu votează împreună moțiunea de cenzură, Guvernul Bolojan, minoritar, își poate continua activitatea chiar și până la alegerile din 2028, dacă nu va fi demis prin moțiune de cenzură.

Premierul a explicat și mecanismul de funcționare al guvernului în cazul unor demisii: portofoliile vacante ar urma să fie preluate temporar de alți miniștri aflați în exercițiu, pentru a asigura continuitatea actului de guvernare.