    Bolojan nu exclude un guvern minoritar, după amenințările tot mai dese ale PSD cu ruperea Coaliției

    Premierul Ilie Bolojan răspunde, în sfârșit, amenințărilor cu ieșirea de la guvernare lansate totmai des, în ultima vreme, de PSD.

    Șeful Executivului a fost întrebat marți, într-un interviu la RFI, dacă există și varianta unui guvern minoritar, iar răspunsul lui a fost afirmativ:

    Am mai ajuns la guverne minoritate, în crize. Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri în perioada următoare, dar e de dorit să avem stabilitate politică. Am avut o întâlnire cu agenția de rating Fitch și o parte din indicatorii după care agențiile dau ratinguri este stabilitatea în guvernare. E foarte important că orice fel de scandal gratuit în coaliție doar pentru a te promova are un cost pe care direct sau indirect cetățenii îl plătesc sub forma de dobânzi”.

    „Cum adică, nu excludeți guvern minoritar?”, a fost întrebat, în continuare, prim-ministrul.

    Nu am vrut să spun că e o ipoteză de lucru, ci doar că dacă apar crize politice, guvernarea se poate face cvu guvern minoritar și eu nu încurajez această soluție”, a răspuns Ilie Bolojan.

    „Dar cu PSD la guvernare nu puteți face reformele pe care le doriți, PSD a blocat tot ce se putea bloca”, a remarcat moderatorul..

    Cu siguranță, dacă am fi respectat protocolul de coaliție și programul de guvernare, multe măsuri care nu au fost adoptate ar fi fost deja adoptate. E o problemă de politici de responsabilitate”, a spus premierul.

