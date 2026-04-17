Bolojan: „Nu voi demisiona. PNL nu va mai fi într-o coaliție cu PSD, dacă se generează o criză politică”

Premierul Ilie Bolojan a reiterat, vineri, că nu va demisiona, deoarece „România nu are nevoie de o criză politică”, iar dacă PSD o va provoca ieșind de la guvernare, PNL nu va mai fi într-o coaliție cu partidul condus de Sorin Grindeanu.

De altfel, conducerea PNL a și votat acest lucru.

„Am spus că nu voi demisiona, pentru că România are nevoie ca guvernul să lucreze, să aibă capacitatea de a lucra și dacă timp de 3 săptămâni la formarea acestui guvern au durat negociările de coaliție, în mod evident, formarea unui guvern nu se va face de pe o zi pe altă, pentru că așa cum v-am spus, gândiți-vă că dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în condițiile în care toate deciziile din coaliție au fost luate de comun acord, toate măsurile pe care le-am pus în practic[ au fost convenite și după aceea încercăm să fugim de răspundere. Nu ne respectăm cuvântul, încercăm să facem niște jocuri politice în dauna României și încercăm să blocăm anumite evoluții care în mod cert însănătoșesc bugetele țării noastre, atunci asta se poate întâmpla și mâine și poimâine”, a afirmat premierul, la Radio România Actualități.

„De 3-4 luni de zile, asistăm la un asalt, la nişte critici în care doar se critică, doar se fuge de răspundere, dar nu se vine cu nicio soluţie. Gândiţi-vă că atunci când discutăm diferite lucruri, pun întrebări. Aveţi alte variante? Aveţi alte propuneri? Sunteţi de acord? Nu sunteţi de acord? Toate se termină cu acest tip de discuţii şi dacă nu vii cu alternative, nu vii cu soluţii, înseamnă că lucrurile sunt, totuşi, pe o anumită direcţie care poate fi făcută.

În astfel de situaţii, întrebarea care se pune de către un om raţional, dacă astăzi aţi ajuns să vă certaţi şi mâine din nou veţi sta la aceeaşi masă, când aţi fost serioşi? Şi aici, în momentul în care lucrurile degenerează peste un anumit nivel, în condiţiile în care încrederea, pur şi simplu, este pierdută, e greu de presupus că poţi să construieşti relaţii de încredere.

Pentru că, atât într-o entitate privată, cât şi la locurile de muncă, şi într-o coaliţie, la un moment dat, respectul între oameni, încrederea, bunele intenţii în cazul acesta, patriotismul de a face ceea ce trebuie pentru ţara noastră, responsabilitatea de a corecta lucrurile pe care le-am greşit cu toţii şi dedicarea de a face lucrurile corect pentru România sunt nişte elemente de bază. Dacă astea nu sunt respectate, e greu după aceea să faci alte înţelegeri”, amai spus premierul Bolojan.