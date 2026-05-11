Bolojan o acuză la scenă deschisă pe Olguța Vasilescu: „Îi sună pe colegii mei din PNL să le dea sfaturi”

Premierul Ilie Bolojan, demis în urmă cu o săptămână prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, a acuzat-o luni seara, la DIGI 24, pe Olguța Vasilescu de faptul că îi sună la telefon pe parlamentarii PNL ca să-i convingă să îl trădeze.

„PNL și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă, altceva decât ce le spune ea”, a afirmat premierul

Liderul PNL a evitat să spună la ce colegi liberali se referă. „Trebuie să o întrebați pe dânsa dacă a sunat lideri ai PNL să le explice ce au de făcut”, a răspuns Bolojan întrebării moderatorului.

Amintim că premierul a atacat-o pe Olguța Vasilescu și în discursul său din Parlament înainte de votul PSD și aUR pe moțiunea de cenzură:

De altfel, Sorin Grindeanu declara public încă din septembrie 2025 că Olguța Vasilescu, Mihai Tudose și Daniel Zamfir au cerut ca premierul Bolojan „să plece”, dar el s-a opus:

„Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că această coaliţie trebuie să dureze până la alegerile din 2028. Că în 2027 trebuie să existe, conform protocolului, acel switch la nivelul prim-ministrului, că avem un prim-ministru Ilie Bolojan”.

Ilie Bolojan a mai spus în interviu că „PNL, prin decizia de a rupe colaborarea cu PSD, a arătat clar că vrea să separe apele. Este un punct de pornire. Am avut un prim punct de pornire când am preluat funcția de conducere anul trecut. Am încercat să imprim o notă de seriozitate, responsabilitate, de respectare a înțelegerilor și angajamentelor față de cetățeni și parteneri externi”.

El a susținut că experiența guvernării alături de PSD a demonstrat că această colaborare a afectat atât PNL, cât și România. „Am trecut într-o nouă etapă, pentru că s-a probat că o colaborare cu PSD nu ne poate aduce decât deservicii, iar prin această decizie PNL a refuzat să mai fie în poziția de secund al PSD”, a afirmat liderul liberal.

„Ce vrem să facem este să reconstruim partidul, să aducem oameni noi, valoroși, să folosim experiența bună a celor care și-au câștigat-o în acești ani și, cu un partid întărit, să creăm o forță politică care să devină relevantă cu adevărat pentru alegerile din 2028”, a adăugat Ilie Bolojan.

El a insistat că „PNL nu ar trebui să susțină un guvern condus de PSD, pentru că nu te poți baza pe PSD că va face ce trebuie pentru țara noastră”. „Dar este normal ca românii să vadă ce soluții au. Nu au probat nimic în aceste luni”, a spus Ilie Bolojan.

Totodată, întrebat despre Sorin Grindeanu, el a spus că „PNL nu trebuie să voteze un astfel de premier”.

Ilie Bolojan a susținut că actuala criză politică a apărut în momentul în care „interesele grupurilor din spatele PSD” și ale „baronilor locali” au fost afectate.

„Am ieșit din această situație în momentul în care interesele grupurilor din spatele PSD și interesele baronilor locali au fost afectate”, a afirmat premierul.

„Când PSD nu poate, PNL și USR nu vor fugi de responsabilitate” Acesta a admis că România ar putea ajunge în situația unui guvern minoritar, model care, spune el, a mai funcționat și în trecut.

„Este posibil să ajungem la guverne minoritare, situație care a mai funcționat. Dar orice guvern care nu are stabilitatea unei majorități are dificultăți”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a mai spus că, în cazul în care PSD nu va reuși să formeze o majoritate, celelalte partide ar putea fi nevoite să își asume guvernarea.

„Când PSD nu poate face asta, ceilalți ar putea ajunge acolo, iar PNL și USR nu vor fugi de responsabilitate”, a subliniat acesta.

