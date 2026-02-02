Bolojan obține votul de încredere al PNL, dar nu și schimbarea șefilor de filiale codașe

Premierul Ilie Bolojan, președintele PML, a obținut luni, din partea conducerii partidului, votul de încredere pentru pachetului de relansare economică aflat în curs de definitivare, dar nu și schimbarea șefilor a 10 filiale care au obținut cele mai slabe rezultate.

Pentru susținerea lui Bolojan au votat 47 de liberali din Biroul Politic Național (BPN), întrunit la Vila Lac. Voturi „împotrivă” au fost numai trei, potrivit unui comunicat al PNL.

Totodată, a fost analizată propunerea de demitere a conducerii „ultimelor zece organizații județene”.

„În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi ‘pentru’, șase voturi „împotrivă’” și nouă abțineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut, de 37 de voturi, propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul’, a precizat PNL.

Conform unor surse liberale, printre conducerile organizațiilor vizate se aflau cele de la sectoarele 2, 3, 4 și 5, respectiv Monica Anisie, Andrei Baciu, Ionuț Stroe și Dan Meran.

În cadrul aceleiași ședințe, conducerea PNL a stabilit, prin vot, numirea lui Marius Arcăleanu în funcția de președinte interimar al PNL Vaslui.