Bolojan pregătește convocarea Parlamentului: „Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro granturi din PNRR”; 6 legi rămase de adoptat

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță, marți, că din totalul de 10 miliarde de euro din PNRR, România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi.

În aceste condiții, Parlamentul abia intrat în vacanță va fi convocat în sesiune extraordinară, pentru cele șase legi ce trebuie adoptate.

„În lunile iulie şi august, cel mai important proiect pentru România este absorbţia fondurilor europene din PNRR. Mai avem de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Din aceste fonduri sunt finanţate lucrările la Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, spitalele aflate în construcţie, şcolile şi creşele, anveloparea blocurilor, precum şi o bună parte dintre investiţiile din oraşele şi comunele din întreaga ţară. PNRR este cel mai mare program de investiţii al Uniunii Europene. Statele membre primesc fondurile în funcţie de îndeplinirea reformelor şi de atingerea obiectivelor pe care şi le-au asumat. Banii sunt acordaţi în tranşe: dacă nu îţi îndeplineşti obiectivele, nu primeşti fondurile aferente, iar dacă le îndeplineşti parţial, primeşti doar o parte din bani“, a transmis el pe Facebook.

l a amintit că ţintele şi reformele României au fost stabilite în anul 2021, iar „unele au fost realiste şi le-am îndeplinit, iar pentru altele mai avem câţiva paşi de făcut”.

„Altele s-au dovedit a fi prea optimiste. Le-am renegociat acolo unde a fost posibil. Din păcate, unele obiective au rămas neîndeplinite. Mai avem de îndeplinit câteva reforme care presupun, în fapt, adoptarea unor legi. Întrucât Guvernul nu mai poate recurge la procedura angajării răspunderii şi nici la ordonanţe de urgenţă pentru adoptarea acestora, este necesară convocarea Parlamentului în sesiuni extraordinare, în perioada următoare, pentru dezbaterea şi adoptarea acestor acte normative”, a precizat premierul interimar.

Bolojan a menţionat că dintre reformele rămase, şase proiecte legislative sunt cele mai importante:

legea privind salarizarea unitară – 770 milioane de euro,

legea privind incompatibilităţile – 770 milioane de euro,

legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanţelor pentru îmbunătăţirea colectării veniturilor la bugetul de stat – 770 milioane de euro,

legea privind funcţia publică – 770 milioane de euro,

legea privind Codul urbanismului – 972 milioane de euro

legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire – 972 milioane de euro.

„Până la sfârşitul acestei săptămâni, vom încheia toate consultările cu Comisia Europeană şi vom transmite grupurilor parlamentare, liderilor de partide şi conducerilor celor două Camere propunerile de lege, astfel încât, în a doua jumătate a lunii iulie, acestea să poată fi discutate şi adoptate”, a conchis premierul interimar.