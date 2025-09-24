Bolojan prezintă rezultatul negocierilor de la Bruxelles: „Am convenit un deficit pentru România de 8,4% din PIB, anul acesta”

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, miercuri, rezultatul negocierilor de luni de la Bruxelles cu Comisia Europeană, pe tema creșterii țintei de deficit de țară, stabilite anul trecut la 7%.

Declarațiile lui Ilie Bolojan:

„Luni am avut trei întâlniri importante cu comisarii europeni și vicepreședinta Comisiei, Roxana Mânzatu. În baza discuțiilor care au avut loc, am convenit un deficit pentru România de 8,4% din PIB. Un deficit de aproape 159 de miliarde de lei. Efectele scontate ale pachetelor fiscale care au fost adoptate să fie anul acesta de aproximativ 0,6% – 0,7% din PIB, pentru că efectele sunt doar pe ultimele 3-4 luni de zile.

Anul viitor, efectele măsurilor ar fi de peste 2,5% din PIB. Anul viitor am putea să ne apropiem de o țintă de peste 6% din PIB. În felul acesta intrăm într-o traiectorie normală.

Bugetul pe anul acesta prevede o pondere a investițiilor de 149 miliarde de lei, aproape 7,8% din PIB. Mai avem de cheltuit anul acesta și anul viitor peste 10 miliarde de euro din PNRR.

Comisia Europeană a aprobat pentru România o alocare din programul SAFE de 16, 6 miliarde de euro. Cea mai mare parte sunt cheltulieli directe pe apărare.

Am discutat cu comisarii europeni și echipa tehnică astfel încât, până la jumătatea lunii octombrie, să avem o primă listă a proiectelor care ar face parte din propunerile României, acest plan național pentru apărare, iar la jumătatea lunii noiembrie să fie avizate și la finalul lunii noiembrie lista să fie depusă la Comisie.

România s-a angajat să aibă cheltuieli de apărare care să nu coboare sub 2,2% din PIB. Din această sumă, 1% e dedicată achizițiilor militare. Această cotă de 1% în următorii cinci ani va fi acoperită de programul SAFE.

Mutarea bugetului de achiziții pentru apărare de pe creditele curente pe acest credit SAFE înseamnă câștiguri importante, predictibilitate, dobânzi mai mici.

Al treilea element important e cel al componentei de transporturi. Avem propusă o sumă de peste 4 miliarde de euro. Cele mai importante proiecte sunt capetele de autostradă dinspre Moldova: Pașcani -Suceava -Siret și Pașcani – Iași – Ungheni. Cele două proiecte sunt evaluate la o sumă de peste 3 miliarde de euro.

Rectificarea bugetară va fi demarată joi și vineri dimineața va fi publicată în transparență decizională în vederea consultării.

La începutul săptămânii viitoare, cel mai târziu marți, Guvernul ar urma să fie convocat într-o ședință extraordinară și să aprobăm rectificarea de buget.

Pentru ca anul viitor să putem aloca sume suplimentare pe componenta de investiții, în principal PNRR, e nevoie să ne reducem cheltuielile de funcționare. Toți banii care vor economisiți suplimentar anul viitor, prin reduceri de cheltuieli, vor fi alocați finalizării acestor proiecte de investiții din PNRR.

Săptămâna aceasta și cea viitoare continuăm negocierile pentru respectarea jaloanelor din PNRR.

Am luat decizia să continuăm plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare – și joi, acest proiect va fi pe ordinea de zi în ședința de Guvern. Se va prelungi cu 6 luni.

În aceste zile s-au discutat diferiter soluții care țin de cheltuielile pe administrație.

Avem două tipuri de cheltuieli pe administrație: structurale și cei 130 de mii de angajați din administrație. Reducerea cheltuielilor e vitală pentru a avea o administrație mai eficientă. Fără o reducere de cheltuieli care să însemne cel puțin 2 miliarde de lei este imposibil ca în anii următorii Guvernele României să acopere supracontractarea de 4,2 miliarde de lei, de exemplu, pentru PNRR sau creșterile de miliarde pe programul de Anghel Saligny”.