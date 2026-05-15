Bolojan: „PSD vrea să fie în guvernare – dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”

Premierul Ilie Bolojan consideră că guvernanţii trebuie să le spună românilor adevărul despre situația gravă în care se află România în acest moment.

El a avertizat vineri, la HotNews, asupra crizei care a zguduit Grecia în anul 2012, aflată într-o situație similară cu România de acum:

„În Grecia, acum nişte ani exista un partid, Syriza, care le-a promis grecilor că există nişte soluţii deosebite. Iar în alegeri, o bună parte din cetăţenii greci au votat cu Syriza. Syriza s-a aliat cu euroscepticii, deci extrema stângă s-a aliat cu extrema dreaptă, au guvernat nişte ani de zile, au făcut un referendum în care s-au opus unor măsuri de plata datoriilor şi au dus Grecia într-o fundătură. Dar, a trebuit să îi vadă oamenii. Pe ai noştri, cei de la PSD – vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală. Nu merge această chestiune”.