Bolojan: „Rogobete s-a comportat iresponsabil, este unul dintre piromanii greve din Sănătate”

Premierul Ilie Bolojan (PNL) îl acuză pe ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete (PSD), că este „unul dintre piromanii” grevei generale din Sănătate, deoarece a alimentat minciuna că, dacă ar fi adoptat proiectul de lege privind salarizarea bugetarilor, veniturile ar urma să scadă.

„Asta este una dintre minciunile care au fost alimentate, pentru că una este, de exemplu, să ai un spor de 80% care se aplică la un nivel al salariului și alta este, dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%. Dar, din păcate, domnul Rogobete, în toate aceste zile, s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul dintre piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele. În timp ce atunci când era ministru știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele din sănătate – pentru că fără corectarea acestora n-ai cum să ai un sistem de sănătate care într-adevăr este centrat în jurul pacientului și oferă servicii pentru nevoile pacientului -, știa că dacă nu facem asta vom risipi resursele pe care le avem”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri seară, la Digi 24.

Premierul interimar a adăugat că „sunt partide politice, cum este PSD, care vin cu o retorică prin care se creează niște așteptări care nu pot fi onorate (…) în loc să ne concentrăm pe a găsi formula optimă prin care această lege de salarizare să treacă, ca să nu pierdem banii europeni.

„Știm că avem niște anvelope maxime, adică putem crește fondul de salarii în România atât cât își poate economia românească. Altfel, ne întoarcem de unde am plecat”, a insistat premierul interimar.

Ilie Bolojan a mai spus că „orice fel de ieșire în decor”nu face decât să ducă economia într-o zonă în care nu este sustenabilă din punct de vedere bugetar și toate eforturile care s-au făcut în acest an de zile vor fi anulate.

El a mai spus că nu le pot fi create oamenilor așteptări care nu pot fi onorate, să se genereze spaime că se va întâmpla ceva care nu se întâmplă și să fie date exemple care încearcă să inducă în eroare, să creeze percepții greșite că lucrurile se fac în mod incorect.



Alexandru Rogobete a declarat că „varianta actuală a legii salarizării este un dezastru pentru Sănătate – și nu doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung”.

„Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000 – 4.000 de lei în anumite situații. Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent”.