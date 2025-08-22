Bolojan se disculpă că a ținut la secret Legea plății pensiilor private: „Mi-a căzut în brațe”. El recunoaște că se teme de „retrageri masive” din Pilonul II investiți în titluri de stat

Premierul Ilie Bolojan a recunoscut joi, după ce Guvernul a aprobat proiectul Legii privind plata pensiilor private, că se teme de „retrageri masive” din Pilonul II și Pilonul III – în condițiile în care peste 60% din bani sunt investiți n titlurile de stat.

Bolojan nu a explicat acest lucru într-o conferință de presă, așa cum ar fi fost normal, ci s-a dus la Antena 1 după ce s-a încheiat ședința de guvern. De altfel, în ultima vreme, el a făcut turul televiziunilor Antena 3, Digi 24, B1 TV – și atât!

„Trebuie să renunțăm la lucrurile care pot să creeze situații problematice. În condițiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiție toți banii la început, într-o situație de criză, într-o situație de dezinformare, de zvonuri, am putea ajunge în situația în care un număr foarte mare de cetățeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicații pentru plata pensiilor private pentru ceilalți cetățeni care ar rămâne în sistem”, a invocat acum Bolojan.

El nu a făcut nicio referire la faptul că cei mai mulți români își retrag deja toți banii la ieșirea la pensie și că, dacă sunt bolnavi, nu mai pot folosi acești bani potrivit noii legi, care nu prevede vreo excepție de la noua regulă.

În urmă cu două săptămâni, premierul spunea că proiectul i-a venit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), condusă de fostul parlamentar PSD Alexandru Petrescu și lansat în dezbatere publică la Ministerul Muncii, condus tot de un pesedist – Florin Manole.

Atunci, Bolojan a invocat „o condiționalitate” externă, a OCDE: România trebuie să adopte această legislație pentru a îndeplini jaloanele necesare aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Joi seară, la Antena 1„ Bolojan a reluat marota „condiționalității” – deși Grecia, spre exemplu, se află în OCDE, dar cei care ies la pensie pot să-și retragă toți banii din pensia privată.

El s-a disculpat pentru faptul că nu a anunțat public despre acest proiect, nici în campania electorală pentru parlamentare, nici în cele două luni de când este prim-ministru: „Mi-a căzut în brațe, dacă pot să spun așa, pentru că această lege trebuia promovată de vreo 17 ani. Din păcate, a fost amânată și, pentru că la începutul lunii septembrie există un comitet care evaluează România din punct de vedere al accederii țării noastre în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ceea ce ne-ar asigura împrumuturi mai ieftine, dobânzi mai mici și o poziționare economică mult mai bună, a trebuit să atacăm și acest subiect și, practic, lucruri care nu au fost rezolvate au trebuit puse acum pe tapet”.

Mai pe românește, aceste „performanțe” vor fi obținute de Guvern tot pe spinarea tuturor românilor, în timp ce bugetarii de lux trăiesc regește din taxele și impozitele impuse tuturor românilor, mereu majorate,

Bolojan a promis că, în Pachetul 2 de măsuri pe care își va angaja răspunderea în Parlament, va scădea comisioanele firmelor care administrează Pilonul II și Pilonul III de pensii.

„Prin propunerea de lege pe care o vom face peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează aceste fonduri de pensii, în așa fel încât mai mulți bani să rămână în contul cetățeanului. Întreg pachetul va ajunge în Parlament, iar parlamentarii vor putea vota legile, în așa fel încât sȘi,

Nu mai există bani pentru pensii și salariile bugetarilor, în timp ce Guvernul de împrumută din ce în ce mai greu de la bănci, cu dobânzi tot mai mari. Iar cum fondurile de pensii private investesc masiv în titlurile de stat, retragerea integrală a sumelor de către participanți, la ieșirea la pensie, devine un „pericol” pentru Guvern. De aici și graba adoptării acestei legi, după 17 ani de la înființarea Pilonului II. Nu mai contează că se umblă la proprietatea privată și că s-ar crea discriminare între românii care au avut posibilitatea să își retragă într-o singură tranșă toți banii din pensia privată și cei care vor fi lăsați fără acest drept.