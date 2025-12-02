Bolojan și-a angajat răspunderea și pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților: „Corectarea acestei nedreptăți este una din condițiile PNRR”

Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, marți, pe noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Premierul le-a a amintit senatorilor și deputaților, în plen: „Corectarea acestei nedreptăți este una din condițiile pe care România și le-a asumat și este jalon în PNRR.

Iată întreaga declarație a lui Ilie Bolojan:

„Guvernul își angajează răspunderea pe proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, în condițiile în care, așa cum știți, Curtea Constituțională, cu un vot de 5 la 4, la prima angajare a considerat că termenul de așteptare de 10 zile pentru primirea unui aviz de la CSM nu a fost suficient.

De data aceasta, avem și avizul CSM, e adevărat, negativ. În primul rând, crește vârsta de pensionare a magistraților de la 48-50 de ani, cât este acum, la 65 de ani. Introduce o creștere a vechimii în muncă, care acum era de 25 de ani, de minim 35 de ani. Asta înseamnă că nu va mai fi posibilă o pensionare sub 58 de ani, astăzi avem pensionare la 48 de ani.

De asemenea, introduce o limitare a pensiei la 70% din ultimul salariu net. Astăzi, așa cum știți, pensia este cât ultimul salariu. De asemenea, față de primul proiect, extinde perioada de tranziție de la 10 ani la 15 ani. Asta înseamnă că în fiecare an de acum înainte, fiecare generație de magistrați va trebui să lucreze un an în plus, în așa fel încât, treptat-treptat, de la 50 până la 65 de ani, să crească vârsta de pensionare în următorii 15 ani.

Proiectul de lege răspunde angajamentului asumat de România prin PNRR. În ultimul rând, răspunde unei necesități legate de accesarea fondurilor europene, pentru că, așa cum știți, corectarea acestei nedreptăți este una din condițiile pe care România și le-a asumat și este jalon în PNRR.

Și, odată cu demararea procedurii de angajare a răspunderii pe data de 28, credem că sunt respectate condițiile în așa fel încât România să încaseze banii care îi are reținuți din fondurile europene. Acestea sunt motivele pentru care Guvernul a decis să-și angajeze răspunderea cu acest proiect de lege”.