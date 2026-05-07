Bolojan și Fritz spulberă scenariile lui Grindeanu: Acord PNL-USR „ca răspuns la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și a colaborării cu AUR”

Ilie Bolojan și Dominic Fritz au încheiat un „angajament” între PNL și USR „ca răspuns la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR”.

Decizia celor doi lideri de partide rămase interimar la guvernare a fost anunțată joi, după întrevederea, în cursul aceleiași zile. a premierului interimar Ilie Bolojan cu președintele Nicușor Dan, la Cotroceni.

Anterior, șeful statului l-a chemat la discuții și pe Sorin Grindeanu, liderul PSD – partid care împreună cu AUR au dărâmat prin moțiune de cenzură Guvernul Bolojan, din care a făcut parte și PSD.

În urmă cu o zi, Dominic Fritz a deschis seria consultărilor „informale” inițiate de președinte. Nicușor Dan urmează să facă și consultări oficiale cu liderii partidelor parlamentare, să ptămâna viitoare, înainte de a desemna viitorul prim-ministru.

Iată mesajul comun transmis de Bolojan și Fritz:

„Răspunsul nostru la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări și la colaborarea dintre PSD și AUR în Parlament este cooperarea forțelor politice reformiste și responsabile.

Astăzi, Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România, prin președinții lor, își asumă un angajament pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună.

În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni.

Nu mai putem accepta argumentul unei false stabilități care să acopere blocarea reformelor și risipirea banului public.

Colaborarea noastră este garanția că modernizarea instituțiilor, onestitatea în funcția publică și realizarea investițiilor strategice vor rămâne pe agenda țării.

Nu facem acest lucru pentru partidele noastre. O facem pentru România”.

Tot joi, Bolojan le-a transmis liberalilor un mesaj, arătând că „apele s-au limpezit” în partid, după ani în care deciziile „se luau în alte birouri”, iar biroul de conducere al PNL doar le formaliza”.

Publicăm integral mesajul lui Bolojan:

Am trecut prin bune și rele. M-am bucurat de victoriile obținute și de reușitele primarilor noștri. M-au întristat eșecurile și deciziile greșite. Am cunoscut oameni de caracter. Prin prieteniile legate, PNL a fost pentru mine a doua familie. În cei peste 20 de ani în administrație, am căpătat convingerea că nu poți moderniza o comunitate sau o țară fără o bună guvernare și o amprentă liberală. Am probat asta la Oradea și în multe locuri din țară. Am încercat și la București. În ultimii ani, am asistat la multe dintre deciziile complicate ale PNL. Două dintre ele, la care am participat, au fost relevante. Prima: anul 2021, ședința conducerii PNL, la Vila Lac. Sunt mai mulți absenți. Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, după ce fusese „ales” pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianței cu PSD. Cine este pentru? Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile. Cine este împotrivă? Puțini ridică mâna. Se numără aceste voturi. Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD. Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza. Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche… A doua: 2026, ședința extinsă a conducerii PNL, alaltăieri. După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție. După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru? 50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată. Cine este împotrivă? Nicio mână ridicată. 4 nu au votat. Am separat apele. S-au limpezit. Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri. PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine. E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor. Știu că nu va urma o perioadă ușoară și că nu există rezultate fără efort, fără echipă și fără depășirea unor greutăți. Dar am convingerea că PNL a ales drumul bun. Voi lucra, împreună cu toți colegii, pentru ca PNL să redevină un partid în care își pun speranța mai mulți români și care poate contribui cu adevărat la modernizarea României. Un partid care poate greși, dar care nu își abandonează niciodată țara. Un partid care nu fuge în fața responsabilității. Un partid care înțelege că politica nu înseamnă doar putere, ci obligația de a ajuta România să stea în picioare pe termen lung. Cu seriozitate. Cu decență. Cu credință. Cu respect pentru muncă, pentru libertate și pentru demnitatea oamenilor. Iar Partidul Național Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României. Așa să ne ajute Dumnezeu!”. „Sunt în PNL de peste 30 de ani.

Dar nu s-a lăsat mai prejos nici Sorin Grindeanu, care a ironizat „apocalipsa economică promisă” de „corului digital de bocitoare al lui Ilie Bolojan”.