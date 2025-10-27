Bolojan și Nazare au modificat OUG 52 pe placul Olguței Vasilescu, portavocea primarilor: Liber la cheltuieli, prin simple derogări pe bază de note justificative!

Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au acceptat și parafat, în ședința de joi a Executivului, modificarea Ordonanței de urgență (OUG) nr. 52 exact pe placul primarilor, a căror portavoce este Olguța Vasilescu.

„Prin noile reglementări sunt aduse clarificări și îmbunătățiri cadrului aplicabil angajamentelor și cheltuielilor bugetare la categoria Bunuri și servicii”, precizează un comunicat al Executivului.

„La propunerea autorităților publice locale și a consultării ministerelor, prin modificările adoptate, Guvernul îmbunătățește norma din punct de vedere procedural, introducând mecanisme de excepție clar definite, care reduc birocrația și răspund nevoilor reale ale instituțiilor publice”, spune Guvernul.

Astfel, „ordonatorii de credite pot aproba, pe baza unei note justificative, derogări de la limitările impuse de OUG nr. 52/2025”.

Noua OUG a introdus „excepții justificate” pentru următoarele categorii de cheltuieli:

Studii și activitate de consultanță necesară pentru pregătirea proiectelor de investiții și depunerea cererilor de finanțare, inclusiv a celor finanțate din fonduri europene;

Activități cultural-artistice și de patrimoniu, desfășurate potrivit OG nr. 51/1998, Legii nr. 186/2003 și Legii nr. 422/2001;

Cheltuieli aferente asistenței juridice referitoare la arbitrajele litigiile internaționale;

Alte cheltuieli cu impact bugetar redus, dar necesare pentru buna funcționare a unor servicii publice esențiale furnizate de structuri ale administrației central, fără a fi necesară aprobarea prin memorandum.

„De asemenea, a fost introdus un mecanism flexibil la nivelul autorităților publice locale: în situațiile în care o cheltuială nu poate fi amânată după 1 ianuarie 2026, ordonatorii de credite pot aproba, pe baza unei note justificative, derogări de la limitările impuse de OUG nr. 52/2025, fără a mai fi necesară promovarea unui memorandum în Guvern.

Totodată, actul normativ prevede posibilitatea ca excedentul bugetar local și disponibilitățile din secțiunea de funcționare să poată fi utilizate cu prioritate pentru finanțarea serviciilor sociale”, se arată în comunicatul Executivului.

Noua OUG modifică și OUG 60/2022 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare implementării Fondului pentru modernizare și pentru stabilirea unor măsuri bugetare.

Precizările Executivului:

„O modificare importantă adusă OUG nr. 60/2022 este dată de introducerea mandatării Băncii de Investiții și Dezvoltare S.A. – BID ca entitate cu atribuții în administrarea de instrumente financiare sau alte forme de sprijin financiar, finanţate din Fondul pentru modernizare, pentru crearea, dezvoltarea și/sau modernizarea capacităților de producție din surse regenerabile sau cu emisii scăzute de carbon, stocare, transport și distribuție din domeniul energiei electrice, implementarea unor tehnologii pentru creșterea eficienței energetice, respectiv crearea și dezvoltarea de capacități de producție, stocare, transport și distribuție a combustibililor din surse regenerabile de origine nebiologică.

De asemenea, se urmărește consolidarea și clarificarea cadrului juridic aferent gestionării și utilizării fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, având ca scop asigurarea unei implementări eficiente a proiectelor finanțate prin acest fond, ținând cont de provocările practice întâlnite de beneficiari, precum și de necesitatea unei gestiuni clare și transparente a resurselor financiare.

Modificările aduse vizează, în principal, următoarele aspecte:

• Majorarea procentului alocat cheltuielilor administrative necesare gestionării și implementării Fondului pentru modernizare, de la 3% la 7%, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2025 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, prin care procentul de 6% din suma brută obținută în urma scoaterii la licitaţie prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, care se face venit la Ministerul Energiei, în temeiul art. 10 alin. (1) lit. d) a fost redus la 3%.

• Se introduc și se modifică mai multe tipuri de cheltuieli administrative eligibile în cadrul Fondului pentru modernizare, inclusiv cheltuieli pentru activități de management, evaluare și control, necesare pentru implementarea Fondului. Printre acestea se numără și cheltuieli pentru asistență tehnică, care pot include angajarea de personal, atât în cadrul organigramei, cât și în afara acesteia, pe perioadă determinată, pentru a asigura implementarea proiectelor finanțate din Fondul pentru modernizare;

• Se propun ca parteneri de implementare: Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), entitate aflată în structura Autorității pentru Digitalizarea României, și Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), entitate aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

• Se introduce o arhitectură procedurală predictibilă, transparentă și coerentă în raporturile juridico-financiare generate de implementarea contractelor de finanțare”.