Bolojan, tot la faza de promis reduceri în primării: „Nu mi se pare normal să pun taxă suplimentară pe gospodăriile românilor, iar banii să se ducă în gaura neagră a administrației publice”

Premierul Ilie Bolojan nu a reușit să cadă de acord cu cei din coaliție să concedieze 13.000 de angajați din primării, asyfel că reforma în administrație se află tot la faza de proiect, deși cele două săptămâni de amânare s-au încheiat.

„Diferența pe care România o are între cheltuielile pe care le face și veniturile pe care le încasează de la cetățeni este de aproximativ 30 de miliarde de euro într-un an. Cheltuim cu 30 de miliarde în plus, bani pe care îi împrumutăm, în fiecare an costul împrumuturilor e tot mai mare. Doar anul acesta România va plăti dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Știți ce înseamnă 11 miliarde de euro? Înseamnă Autostrada Moldovei. Trebuie să ne reducem cheltuielile inclusiv în administrația locală. A trebuit să le majorăm românilor impozitele pe propietate de la 1 ianuarie. Am lansat foarte multe investiții. În toate localitățile din România se lucrează puternic. Dar nu mai avem finanțare pentru a le continua. Ca să fie continuate înseamnă că și oamenii de acolo trebuie să contrubuie cu o sumă de bani. Mie nu mi se pare normal să pun această taxă suplimentară pe gospodăriile românilor, iar banii să se ducă în gaura neagră a administrației publice. (…) Dacă nu corectăm cheltuielile, ajungem din nou într-o fundătură”, a spus Ilie Bolojan la Antena 3.

Miercuri, reprezentanții coaliției de guvernare s-au reunit din nou, la sediul Guvernului, pentru a discuta proiectul de reformă a administrației, dar și pe tema plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, pe care premierul Bolojan vrea să o elimine, iar PSD se opune.