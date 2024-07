Boloș dă asigurări că PSD și PNL au convenit să respecte „cu strictețe” cota unică și să nu mărească TVA: „Impozitarea progresivă nu s-a pus în discuție”

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, dă asigurări că PSD-PNL au convenit, în ședința de luni a coaliției, să respecte „cu strictețe” cota unică de impozit pe venit și să nu majoreze TVA, acestea reprezentând „două linii roșii” pe care și le-au asumat.

„Partea care ține de impozite și taxe și care frământă multă lume are câteva linii roșii pe care coaliția de guvenare și le-a asumat. Prima este cota unică de impozit pe venit și respectarea ei în aplicare cu strictețe. A doua este aceea că nu se majorează taxa pe valoare adăugată. Din punctul acesta de vedere, cel puțin la nivelul celor două reguli există consens la nivelul coaliției de guvernare”, a declatat boloș, miercuri, la Digi 24.

El a spus că Guvernul trebuie să rezolve, mai înainte, probleme precum gap-ul la TVA, impozit pe venit și contribuții sociale, care trece de 100 de miliarde lei: „În PNRR avem o reformă fiscală și acolo avem două obiective mari: unul este acela de a reduce gap-ul de TVA cu câte 5 puncte procentuale. Avem 35% gap de TVA, pe 3 ani înseamnă o reducere de 15% care ar însemna venituri suplimentare la buget. Mai avem gap-uri și la alte impozite și taxe. De exemplu gap-ul la contribuțiile sociale. În anul 2022 gap-ul la contribuțiile sociale a fost undeva în jur de 52 de miliarde de lei. Înseamnă muncă nedeclarată și la negru care produce prejudicii la bugetul de stat. Avem gap și la impozitul pe venit de 19 miliarde lei. În total sunt peste 100 de miliarde lei, o sumă consistentă, pentru care trebuie să gândim mecanisme, ca prin mai bună colectare, prin module antifraudă, toate acestea ar trebui să aducă bani și o îmbunătățire a colectării. Modulul antifraudă carusel va fi implementat începând cu luna august. Am avut 2,25 miliarde lei din digitalizare, de la începutul anului„.

„Impozitarea progresivă a veniturilor nu s-a pus în discuție. Nu este în propunerea Ministerului de Finanțe și nu s-a pus problema impozitării progresive. Orice adiționăm la o sarcină fiscală a impozitării muncii de 45% înseamnă că am ratat sau am dat un picior la șansa măcar de a menține impozitarea muncii constantă și de a nu duce spre extrem o impozitare a muncii care să crească de la 45% la 50%. Am fi unicat în Europa pentru că am avea o sarcină fiscală pentru populație extrem de ridicată”, a insistat Boloș.

Premierul Marcel ciolacu a amânat până la 1 septembrie planul de reducere a deficitului bugetar, sub pretextul că i-a trasat sarcină ministrului Marcel Boloș să finalizeze documentul până la acea dată.