Bugetul Administrației Naționale „Apele Române” pentru 2026, aprobat de Guvern

Guvernul Bolojan a aprobat, în ședința de miercuri, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 pentru Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Potrivit unui comunicat al Executivului, este „un buget care consolidează capacitatea de investiții în infrastructura hidrotehnică, accelerează lucrări critice de apărare împotriva inundațiilor și susține securizarea surselor de apă în toate cele 11 administrații bazinale”.

Bugetul aprobat include credite bugetare în valoare de 250 milioane lei, credite de angajament de 900 milioane lei și alocări din surse proprii de aproximativ 260 milioane lei. Aceste fonduri vor susține un portofoliu extins de investiții, studii și lucrări de mentenanță la nivel național.

Totodată, 52,02% din bugetul de bunuri și servicii este alocat în acest an mentenanței infrastructurii hidrotehnice, peste media ultimului deceniu.

Un element important al bugetului 2026 este continuarea a cinci proiecte majore preluate din PNRR – Cuceu, Rovinari, Frumoasa, Surduc și Lacul Roșu – selectate pe criteriul progresului tehnic și administrativ avansat și menținute în implementare prin finanțare națională.

În cazul ABA Someș-Tisa, investițiile principale depășesc 40 milioane lei și includ amenajarea râului Someșul Mic în Cluj, punerea în siguranță a polderului Cuceu, acumulările Runcu, Gilău și Colibița.

La ABA Crișuri, investițiile depășesc 33 milioane lei și vizează Valea Călata, Valea Secătura, Nodul Hidrotehnic Cighid și proiecte de restaurare ecologică în bazinele Crișului Repede și Ier.

În ceea ce privește ABA Mureș, una dintre prioritățile anului este proiectul Corund–Praid, cu 22,6 milioane lei, alături de investiții pentru regularizări de cursuri de apă și punerea în siguranță a unor structuri hidrotehnice.

La ABA Banat continuă investiții majore la Surduc, Nădrag și pe râul Bega, iar în ABA Jiu sunt finanțate proiecte esențiale precum acumularea nepermanentă Rovinari, regularizarea Amaradia și aducțiunea Câmpul lui Neag – Valea de Pești.

La ABA Olt, investițiile se concentrează pe acumularea Frumoasa, pârâul Cheia și barajul Șuta. În ABA Argeș-Vedea sunt prevăzute, în premieră, intervenții dedicate siguranței hidrologice a Capitalei, prin proiecte privind salba de lacuri Colentina și Lacul Văcărești, alături de investiții la Ogrezeni și Gostinu.

ABA Buzău-Ialomița are prevăzute lucrări pe brațul Borcea, modernizarea acumulării Paltinu și proiecte de reducere a riscului hidrologic aval de Siriu. În ABA Siret, unele dintre cele mai mari investiții din țară vizează amenajarea Trotușului, conservarea Lacului Roșu și amenajarea râului Sucevița.

La ABA Prut-Bârlad sunt finanțate acumularea Pârcovaci și proiecte prioritare în județul Galați și la Dorohoi, iar în ABA Dobrogea-Litoral continuă investițiile pentru protecția lacului Techirghiol, infrastructura de apărare la Dunăre și documentațiile strategice pentru amenajarea plajelor.

Bugetul include, de asemenea, finanțări pentru pregătirea de proiecte noi, consolidarea componentei de digitalizare și securitate cibernetică și un nivel ridicat de alocări pentru întreținerea infrastructurii existente.