Bugetul de stat pe 2025, aprobat de Parlament. Scandalul lui Năsui a avut efect: CCR a pierdut banii alocați de Guvern pentru medicamente

Legea bugetului de stat și legea asigurărilor sociale de stat pentru anul 2025 au fost aprobate pe repede înainte de Parlament, miercuri aproape de miezul nopții spre joi, după doar două zile de dezbateri.

S-au înregistrat 254 de voturi „pentru” și 192 împotrivă.

Urmează ca, la fel de rapid, președintele Klaus Iohannis să promulge cele două acte normative.

Față de forma aprobată de Guvern pe 1 februarie, au fost făcute aproximativ 60 de modificări, care au vizat rectificări și unele suplimentări de fonduri – 34 de amendamente – la Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul clerical și renovări, reparații sau construirea de biserici.

Deputatul USR Claudiu Năsui a descoperit că Guvernul Ciolacu alocase Curții Constituționale suma de 700.000 lei pentru decontarea medicamentelor atât angajaților instituției, cât și foștilor judecători ieșiți la pensie.

În timpul dezbaterilor, reprezentantul CCR a invocat faptul că banii reprezintă „drepturi medicale pentru diferite categorii de personal, creșterea provenind în special din creșterea proporțională a dreptului medicamentelor”.

„Deci, să înțelegem că, anul acesta, Curtea Constituțională va cumpăra medicamente pentru angajații săi? Anul trecut era zero, deci nu e o creștere, e o cheltuială nouă. Cumpărați medicamente de 700.000 lei?”, l- chestionat Năsui.

„Sumele sunt decontate atât pentru personalul Curții Constituționale, cât și pentru foștii judecători. Sunt judecători și magistrați asistenți”, a replicat oficialul CCR.

Privilegiul nesimțit a fost eliminat. Iată ce a scris pe Facebook Claudiu Năsui:

„Nesimțirea lor pe banii dumneavoastră nu are limite, dar astăzi am reușit să opresc o parte din ea. Tocmai am eliminat un privilegiu pentru CCR din bugetul pe anul 2025. Am pus o întrebare simplă pentru Curtea Constituțională: ce fel de cheltuieli de asistență socială au de aproape 1 milion de lei?

Răspunsul a venit senin, că vor să cumpere medicamentele pentru actualii și foștii judecători CCR și angajați CCR. Nu de alta dar s-au tot scumpit medicamentele. Fix asta ne-a spus. Ce să vedeți, pentru speciali se găsesc mereu soluții: să le plătească contribuabilii medicamentele. Vorbim de bugetari de lux plătiți regește, care au cele mai mari pensii speciale din România. Dar prețul medicamentelor a crescut pentru toți românii, mai ales pentru pensionarii obișnuiți. Astfel de soluții în care unii duc toată povara fiscală și alții beneficiază de privilegii peste privilegii trebuie să dispară din România. Avem nevoie de soluții pentru toți românii, nu doar pentru specialii conectați politic.

(…) La cum funcționează CCR ar trebui să dispară, nu să primească bani de medicamente”.