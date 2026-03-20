Bugetul de stat pe 2026 a fost adoptat de Parlament cu modificările cerute de PSD și acceptate de premierul Bolojan

Bugetul de stat pe 2026 a fost adoptat vineri – cu modificările cerute de PSD și acceptate de premierul Ilie Bolojan -, în plenul reunit al Parlamentului.

S-au înregistrat 319 voturi „pentru”, 104 voturi împotrivă şi o abţinere.

De asemenea, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 a fost adoptat cu 314 voturi „pentru”, 105 voturi contra şi 12 abţineri.

Proiectele de lege adoptate vor merge la președintele Nicușor Dan, pentru promulgare. AUR a anunțat, prin vocea liderului său George Simion, că va ataca la CCR proiectul de Lege privind Bugetul de stat. Astfel, promulgarea va aștepta până la decizia CCR.

Premierul Bolojan a declarat, după votul din plen:

„Vă mulţumesc tuturor parlamentarilor care aţi votat bugetul. Un buget care prevede o nouă abordare, corectă faţă de cetăţeni. Cu această ocazie, le spun românilor că toate reformele făcute până acum, reforma administraţiei, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice sunt reflectate în acest buget. Bugetul reprezintă şi centura de siguranţă pe care o avem în faţa unor derapaje nedorite.

Astfel, nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor făcut în ultimele luni risipind finanţele publice. Spunem adevărul şi facem tot ce ne stă în putinţă pentru a echilibra situaţia financiară. Avem forţa necesară să îndreptăm lucrurile şi să punem România pe baze corecte şi realiste.

Vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui şoc care poate veni din afară.

Mă adresez partenerilor instituţionali, agenţiilor de rating şi instituţiilor financiare: România dovedeşte prin acest buget, prin păstrarea ţintei de deficit de 6,2% că este un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate.

Mă adresez şi cetăţenilor României, cărora le mulţumesc pentru eforturile şi înţelegerea de care au dat dovadă în această perioadă şi îi asigur că acest buget asigură investiţiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari şi cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor şi tuturor formelor de sprijin pentru cei care au nevoie de asta. Vă mulţumesc încă o dată. Dumnezeu să aibă în pază România”.