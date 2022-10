Câciu: Parlamentul va actualiza grila impozitului pe proprietate – amendament PSD și PNL la OG 16/2022

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat miercuri, la Guvern, că Parlamentul va modifica OG 16/2022 prin actualizarea grilei privind impozitul pe proprietate, pe baza unui amendament depus de PNL și PSD.

Câciu a evitat să spună dacă impozitele pe proprietate vor fi majorate cu 50%, așa cum a apărut informația pe surse. Dar „actualizarea” grilei a fost cerută insistent de baronii locali, disperați să facă rost de bani pentru majorările salariale de până la 2.000 de lei/lună pe care le-au primit prin lege. Și urmăresc, în ton cu acest cadou primit de la parlamentarii PNL-PSD-UDMR-Minorități, să le crească salariile subalternilor – clientela de partid.

„Ordonanţa 16, după cum ştiţi, este în dezbatere parlamentară, este la Senat. Înţeleg că s-au depus o serie de amendamente. Pe partea de proprietate, senatorii PSD şi PNL au depus un amendament. În analiza acestui amendament am văzut că sunt şi poziţiile Asociaţiei Oraşelor şi Municipiilor, Asociaţiei Consiliilor Judeţene, care sunt de acord cu această abordare. Drept pentru care Parlamentul va trece la dezbatere şi la avizarea acestui amendament, care, de fapt, din ce am văzut, reprezintă sau are în vedere o actualizare a grilei de raportare a stabilirii impozitului pe proprietate”, a explicat Câciu.

Întrebat cu cât ar putea creşte impozitele, ministrul a răspuns că nu e neapărat necesar să fie majorate, deoarece în grila aprobată în 2015 autorităţile au o marjă de stabilire a impozitelor.

„Nu e neapărat necesar să crească impozitele. După cum ştiţi, faţă de această grilă, care a fost stabilită în anul 2015, autorităţile locale au o marjă de stabilire cuprinsă între 0,8% şi 0,2%, dacă nu mă înşel, sau 2%. Deci, practic, pe de o parte, pot acţiona în cadrul acestei marje, pot creşte impozitele. Până la urmă este vorba de veniturile autorităţilor locale şi atunci când ne întrebăm de ce, de fiecare dată, statul român, din bugetul de stat, din taxele tuturor, trebuie să suplinească lipsa de venituri la nivel autorităţilor locale, cred că un răspuns este şi în zona aceasta a colectării veniturilor locale. Nu în ultimul rând, trebuie să ţineţi cont de faptul că populaţia cu venituri mici este protejată din perspectiva impozitelor pe proprietate. Există o serie de credite fiscale care sunt prevăzute în Codul fiscal. Deci, impactul unei creşteri de impozite, eventuale creşteri impozite nu va fi pe persoanele care au venituri mici. Pe de altă parte, trebuie să ţinem cont şi de de faptul că este totuşi o chestiune de inechitate ca impozitele să fie la fel în UAT-uri diferite şi ca nivel de trai şi ca nivel de dezvoltare, dacă vreţi, economică”, a spus Adrian Câciu.

OG 16, adoptată la mijlocul lunii iulie, a modificat din temelii modul de calcul al taxelor și impozitelor locale începând din 2023.

Dar primarul Clujului, Emil Boc, a anunțat că procedura va fi amânată.

Totuși, primarii și președinții de CJ trebuie să facă rost de bani ca să-și mărească indemnizațiile, precum și lefurile subalternilor, în așteptarea promulgării de către președintele Klaus Iohannis a legii adoptate în acest sens săptămâna trecută, de majoritatea parlamentară PNL-PSD-UDMR-Minorități.

Până atunci însă, USR a atacat legea la CCR: