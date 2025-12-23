Camera Deputaților îl sfidează pe Bolojan: Sporurile și indemnizațiile, majorate cu 28%, inclusiv cu votul PNL. Năsui (USR): „E clar că austeritatea nu e pentru toți”

Camera Deputaților condusă de Sorin Grindeanu sfidează măsurile de austeritate clamate de premierul Ilie Bolojan – unele fiind chiar aprobate, cum este cea de marți, din „Ordonanța-trenuleț”, prin care suma forfetară pentru parlamentari se reduce cu 10%.

Astfel, tot marți, dar înainte de ședința Guvernului, plenul Camerei Deputaților și-a votat bugetul pentru 2026, care prevede majorarea cu 28% a indemnizațiilor și sporurilor celor circa 800 de angajați ai acestui for.

Bugetul este de 989.901.000 lei credite de angajament și 634.616.000 lei credite bugetare. La fundamentarea cheltuielilor de personal, în sumă de 405.959.000 lei, dintre care 404.324.000 lei pentru activitatea proprie, a fost luată în calcul plata drepturilor demnitarilor – indemnizație, sumă forfetară, diurnă și indemnizație de cazare acordate cu ocazia deplasărilor în țară și străinătate, plata personalului din serviciile Camerei Deputaților, acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță.

Cheltuielile pentru bunuri și servicii, în sumă de 101.749.000 lei, dintre care 101.179.000 lei pentru activitate proprie, au fost stabilite pentru asigurarea funcționării și întreținerii sediului Camerei Deputaților, pentru materiale necesare desfășurării activității legislative, cheltuieli de protocol, cheltuieli privind deplasările interne și cele în străinătate pentru deputați și personal, cheltuielile cu reparații curente generate de uzura clădirii și a instalațiilor aferente, precum și pentru alte cheltuieli autorizate de lege.

Culmea este că deputații PNL au votat cot la cot cu cei ai PSD, spre deosebire de cei ai USR.

Fostul ministru al Economiei, deputatul Claudiu Năsui (USR), i- denunțat pe Facebook:

„După creșterea taxelor, vin din nou creșterile de cheltuieli.

Tocmai a fost votat în comisia pentru buget-finanțe-bănci viitorul buget al Camerei Deputaților.

Cheltuielile de personal cresc cu 8%.

Sporurile și indemnizațiile cresc cu, țineți-vă bine, 28%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 29%.

Iar cheltuielile cu deplasări (adică turism pe banii statului în destinații exotice din toată lumea) cresc cu 25%!

E clar că austeritatea nu e pentru toți.

Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine.