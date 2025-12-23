Close Menu

    Camera Deputaților îl sfidează pe Bolojan: Sporurile și indemnizațiile, majorate cu 28%, inclusiv cu votul PNL. Năsui (USR): „E clar că austeritatea nu e pentru toți”

    By Updated: Politica

    Camera Deputaților condusă de Sorin Grindeanu sfidează măsurile de austeritate clamate de premierul Ilie Bolojan – unele fiind chiar aprobate, cum este cea de marți, din „Ordonanța-trenuleț”, prin care suma forfetară pentru parlamentari se reduce cu 10%.

    DOCUMENT. „Ordonanța-trenuleț”, cu majorări de impozite în 2026. Bolojan amână din nou reforma administrației, promisă în august – cu reducerea a 13.000 de posturi din primării

    Astfel, tot marți, dar înainte de ședința Guvernului, plenul Camerei Deputaților și-a votat bugetul pentru 2026, care prevede majorarea cu 28% a indemnizațiilor și sporurilor celor circa 800 de angajați ai acestui for.

    Bugetul este de 989.901.000 lei credite de angajament și 634.616.000 lei credite bugetare. La fundamentarea cheltuielilor de personal, în sumă de 405.959.000 lei, dintre care 404.324.000 lei pentru activitatea proprie, a fost luată în calcul plata drepturilor demnitarilor – indemnizație, sumă forfetară, diurnă și indemnizație de cazare acordate cu ocazia deplasărilor în țară și străinătate, plata personalului din serviciile Camerei Deputaților, acordarea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță.

    Cheltuielile pentru bunuri și servicii, în sumă de 101.749.000 lei, dintre care 101.179.000 lei pentru activitate proprie, au fost stabilite pentru asigurarea funcționării și întreținerii sediului Camerei Deputaților, pentru materiale necesare desfășurării activității legislative, cheltuieli de protocol, cheltuieli privind deplasările interne și cele în străinătate pentru deputați și personal, cheltuielile cu reparații curente generate de uzura clădirii și a instalațiilor aferente, precum și pentru alte cheltuieli autorizate de lege.

    Culmea este că deputații PNL au votat cot la cot cu cei ai PSD, spre deosebire de cei ai USR.

    Fostul ministru al Economiei, deputatul Claudiu Năsui (USR), i- denunțat pe Facebook:

    „După creșterea taxelor, vin din nou creșterile de cheltuieli.

    Tocmai a fost votat în comisia pentru buget-finanțe-bănci viitorul buget al Camerei Deputaților.
    Cheltuielile de personal cresc cu 8%.
    Sporurile și indemnizațiile cresc cu, țineți-vă bine, 28%.
    Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 29%.
    Iar cheltuielile cu deplasări (adică turism pe banii statului în destinații exotice din toată lumea) cresc cu 25%!
    E clar că austeritatea nu e pentru toți.
    Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine.

    A fost o mare greșeală creșterea taxelor. Acum statul nu mai are niciun motiv să se reformeze sau să taie vreo cheltuială semnificativă. Pentru că deodată sunt bani. Banii dumneavoastră”.

    În urmă cu o zi, Claudiu Năsui a criticat din nou majorările de taxe și impozite pe care premierul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament în iulie, cu promisiunea că va tăia și din cheltuielile bugetare – de care a „uitat” între timp:

    „Domnul Ionuț Dumitru, consilier economic al domnului Bolojan, s-a plâns că „reformele s-au blocat în zona în care sunt afectate interesele partidelor”.

    Ne-am gândi că de asta ar fi trebuit să-și dea seama înainte să crească taxele.
    La începutul guvernării, guvernul Bolojan ar fi putut tăia de la grupuri de interese. Cuțitul era la os financiar și puterea politică a guvernului era la maxim.
    N-a făcut-o. A preferat să meargă pe calea ușoară a creșterii taxelor. A zis că va tăia apoi și de la grupurile de interese. Evident că nu s-a mai întâmplat.
    A fost o fereastră de oportunitate atunci în care s-ar fi putut tăia cheltuieli de la ei. Acum a trecut. Presiunea financiară pe stat a scăzut. Nu mai e nevoie să taie nimeni nimic. Chiar și să vrea guvernul Bolojan, puterea sa politică s-a erodat mult față de momentul în care a preluat guvernarea.
    De ce ar mai accepta cineva acum tăierea de privilegii?
    Cel mai mare rău pe care l-a făcut guvernul Bolojan a fost să crească taxele când trebuia și putea să scadă cheltuielile. A ratat o oportunitate și a lovit fix în cei care erau și așa suficient de chinuiți. Creșterile de TVA și accize au crescut prețurile și au scăzut puterea de cumpărare. Pe scurt, au accelerat sărăcirea românilor.
    Dacă a fost lipsă de viziune sau lipsă de voință, nu vom ști niciodată. Dar ce e cert este că nu poți să vii acum să te vaiți că partidele nu vor reforme, când tu ești cel care a susținut creșterile de taxe care ne-au adus în punctul acesta perfect predictibil.
    Nu poți să te vaiți că lupul mănâncă oi, când tu l-ai primit în stână. E normal ca cei care au privilegii, subvenții, scheme, contracte cu statul, să nu vrea să le piardă. Nimeni nu vrea să-și piardă vreodată vreun privilegiu. Ce nu e normal e că guvernul Bolojan, care a promis în campanie reforme, nu doar că nu le-a făcut când a avut oportunitatea să o facă, dar a făcut fix invers. Iar pentru asta nu e PSD de vină. De vină este chiar guvernul Bolojan”.
