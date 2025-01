Camera Deputaților: Reducerea a 240 de posturi, aprobată de Biroul permanent. Urmează votul în plen

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, miercuri, memorandumul de reducere a 240 de posturi, însă votul final urmează să fie dat în pen, săptămâna viitoare când parlamentarii vin din lunga vacanță de iarnă.

AUR nu a votat. Nemulțumiții comentează că reducerile de personal sunt de fapt o manevră pentru a le face loc sinecuriștilor („clientela de partid și amantele”) noilor parlamentari.

Întrebat de ce în memorandum nu este prevăzută și o reducere a personalului la nivelul grupurilor parlamentare, președintele Camerei Deputaților, Ciprian Șerban (PSD) a spus că acest lucru va urma.

„E o primă măsură. Am ajuns la un număr de 240 acum, urmează. Anul trecut am mai disponibilizat 50 de posturi, anul acesta 240, urmează să intrăm și mai departe. Am intrat și în oamenii președinților de comisii, care, teoretic, sunt funcții politice. Pleacă acum. Acum dispare acel om al demnitarului, pleacă din comisii efectiv. Am intrat și în oamenii vicepreședinților. Vicepreședinții pierd un om de pe cabinet. Haideți să finalizăm ce am început”, a arătat el.