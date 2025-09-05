CCR decide abia pe 24 septembrie dacă Bolojan le taie pensiile magistraților și le crește vârsta de pensionare la 65 de ani. Nicușor Dan vrea „15 ani de tranziție”

Curtea Constituțională a României (CCR), aflată în vacanță judecătorească, va decide abia pe 24 septembrie dacă legea prin care Guvernul vrea să le taie pensiile magistraților și să le crească la 65 de ani vârsta de pensionare poate fi promulgată de Nicușor Dan, după ce premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pe aceasta.

Din 13 iunie, Curtea este condusă de fosta consilieră prezidențială Simina Tănăsescu, numită la CCR de fostul președinte Klaus Iohannis.

Nicușor Dan susține în continuare că, deși este de acord cu reducerea pensiilor și cu creșterea vârstei de pensionare de la 48 la 65 de ani, această trecere nu trebuie făcută brusc, ci în 15 ani în loc de 10 ani, cât vrea Bolojan.

„Magistrații chiar au muncit mult, mult în anii ăștia”, a spus Nicușor Dan într-un interviu acordat în exclusivitate Antenei 3, la 100 de ani de la preluarea mandatului de președinte – când a ales să nu facă o conferință de presă pentru toate posturile de televiziune și publicațiile.

Anterior, el declarase la Chișinău că „magistraţii din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din ţări europene”.

Premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, dacă legea va pica la CCR: „Când ai un proiect important care este un jalon (în PNRR, n.r.) pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”.