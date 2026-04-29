Cei 22 de prefecți și 36 de subprefecți demisionari ai PSD, eliberați din funcție de premierul Bolojan; noi numiri

Premierul Ilie Bolojan i-a eliberat din funcție pe cei 22 de prefecți și 36 de subprefecți demisionari ai PSD și a numit 21 de prefecți și 6 subprefecți.z
Astfel, în locul prefecților demisionari, Guvernul i-a numit în funcția de prefect pe următorii:
Nedelcu Darius-Sebastian (județul Argeș);
Dobrescu Florin-Sergiu (județul Brăila);
Dolha Nechita-Stelian (județul Bistrița-Năsăud);
Dimian Leonard (județul Buzău);
Gâfu Cristian (județul Caraș-Severin);
Deculescu Valentin-Dumitru (județul Călărași);
Calomfirescu Marius (județul Dâmbovița);
Călinoiu Eugen-Costel (județul Dolj);
Toderașc George (județul Galați);
Răducan-Morega Corneliu (județul Gorj);
Szell Lorincz (județul Hunedoara);
Tănăsescu Mihai Andrei (județul Ialomița);
Stauder Rudolf (județul Maramureș);
Pavel Cristinel (județul Mehedinți);
Apostol Maria (județul Neamț);
Nicolae Ștefan (județul Olt);
Păstrăv Bogdan-George (județul Suceava);
Mitran-Piticu Valentina-Veronica (județul Teleorman);
Terente Eugen ( județul Tulcea);
Șerban Andrei (județul Vaslui);
Macovei Liviu- George (județul Vrancea).