    Cei 22 de prefecți și 36 de subprefecți demisionari ai PSD, eliberați din funcție de premierul Bolojan; noi numiri

    Politica

    Premierul Ilie Bolojan i-a eliberat din funcție pe cei 22 de prefecți și 36 de subprefecți demisionari ai PSD și a numit 21 de prefecți și 6 subprefecți.z

    Astfel, în locul prefecților demisionari, Guvernul i-a numit în funcția de prefect pe următorii:

    Nedelcu Darius-Sebastian (județul Argeș);

    Dobrescu Florin-Sergiu (județul Brăila);

    Dolha Nechita-Stelian (județul Bistrița-Năsăud);

    Dimian Leonard (județul Buzău);

    Gâfu Cristian (județul Caraș-Severin);

    Deculescu Valentin-Dumitru (județul Călărași);

    Calomfirescu Marius (județul Dâmbovița);

    Călinoiu Eugen-Costel (județul Dolj);

    Toderașc George (județul Galați);

    Răducan-Morega Corneliu (județul Gorj);

    Szell Lorincz (județul Hunedoara);

    Tănăsescu Mihai Andrei (județul Ialomița);

    Stauder Rudolf (județul Maramureș);

    Pavel Cristinel (județul Mehedinți);

    Apostol Maria (județul Neamț);

    Nicolae Ștefan (județul Olt);

    Păstrăv Bogdan-George (județul Suceava);

    Mitran-Piticu Valentina-Veronica (județul Teleorman);

    Terente Eugen ( județul Tulcea);

    Șerban Andrei (județul Vaslui);

    Macovei Liviu- George (județul Vrancea).

