Cei 22 de prefecți și 36 de subprefecți demisionari ai PSD, eliberați din funcție de premierul Bolojan; noi numiri

Premierul Ilie Bolojan i-a eliberat din funcție pe cei 22 de prefecți și 36 de subprefecți demisionari ai PSD și a numit 21 de prefecți și 6 subprefecți.z

Astfel, în locul prefecților demisionari, Guvernul i-a numit în funcția de prefect pe următorii:

Nedelcu Darius-Sebastian (județul Argeș);

Dobrescu Florin-Sergiu (județul Brăila);

Dolha Nechita-Stelian (județul Bistrița-Năsăud);

Dimian Leonard (județul Buzău);

Gâfu Cristian (județul Caraș-Severin);

Deculescu Valentin-Dumitru (județul Călărași);

Calomfirescu Marius (județul Dâmbovița);

Călinoiu Eugen-Costel (județul Dolj);

Toderașc George (județul Galați);

Răducan-Morega Corneliu (județul Gorj);

Szell Lorincz (județul Hunedoara);

Tănăsescu Mihai Andrei (județul Ialomița);

Stauder Rudolf (județul Maramureș);

Pavel Cristinel (județul Mehedinți);

Apostol Maria (județul Neamț);

Nicolae Ștefan (județul Olt);

Păstrăv Bogdan-George (județul Suceava);

Mitran-Piticu Valentina-Veronica (județul Teleorman);

Terente Eugen ( județul Tulcea);

Șerban Andrei (județul Vaslui);

Macovei Liviu- George (județul Vrancea).