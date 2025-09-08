Cele 4 moțiuni de cenzură împotriva legilor din Pachetul 2 asumate de Guvernul Bolojan, respinse. Reacția lui Simion

Cele 4 moțiuni de cenzură depuse de parlamentarii AUR cu sprijinul SOS și POT împotriva legilor din Pachetul 2 asumate de Guvernul Bolojan au fost respinse, duminică, de plenul Parlamentului.

Au fost prea puține voturi pentru ca moțiunile să fie adoptate, fiind necesare minimum 233 de voturi „pentru”.

Opoziția are 133 de voturi, însă nu au venit la ședința de plen toți deputații și senatorii AUR, SOS și POT, fiind mai mult un exercițiu de imagine.

Astfel, pentru două dintre moțiuni au fost întrunite doar 120 de voturi „pentru”, iar pentru celelalte două, 121, respectiv 119 voturi „pentru”.

Reacția lui George Simion, liderul AUR: „„Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe acești nebuni care distrug Țara”.