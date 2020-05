Ciolacu acuză Guvernul Orban că „a introdus taxa pe coronavirus” prin amenzile uriașe

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a acuzat, joi, Guvernul Orban că „a introdus taxa pe coronavirus”, prin aplicarea „la grămadă, după bunul plac”, a 290.000 de amenzi în valoare de peste o jumătate de miliard de lei.

Amintim că ministrul de Interne, Marcek Vela, a anunțat că valoarea amenzilor este de 570 de milioane de lei.

„Guvernul a introdus taxa pe coronavirus. A dat 290.000 de amenzi, dar a efectuat doar 175.000 de teste şi nu ştie nimeni încă numărul exact al persoanelor testate. Amenzi în valoare de 570 de milioane de lei! Amenzi date la grămadă, după bunul plac. Una e să-i sancţionezi pe cei care riscă să răspândească virusul, alta e să cauţi nod în papură pentru a realiza planul de amenzi prestabilit. Când dai 290.000 de amenzi, cu mult mai mult decât testele de coronavirus efectuate, iar când valoarea lor depăşeşte sumele alocate pentru echipamente de protecţie pentru cadrele medicale, înseamnă că Guvernul nu şi-a făcut deloc treaba şi a pus toată presiunea pe cetăţeni”, a scris Ciolacu pe Facebook.

El a adăugat că atunci „când nivelul maxim al amenzilor din România e cel mai mare din Europa”, de şase ori salariul mediu net, iar totalul sancţiunilor aplicate ajunge la 570 milioane lei, “depăşind impozitul pe profit colectat în acelaşi interval”, nu mai e vorba doar de contravenţii, ci de „o taxă mascată” prin care Guvernul PNL “îşi acoperă gaura pe care şi-a dat-o singur în buget, prin modul catastrofal în care a gestionat economia”.

Dar iată ce a declarat ministrul Vela, miercuri seară, la Realiitatea Plus: „Există un subiect în media că s-au dat multe amenzi şi că pot fi mulţi sau puţini bani 570 de milioane sau, mă rog, 285 de milioane dacă se plătesc toate amenzile. Vreau să spun că am discutat cu domnul prim-ministru şi vom găsi o formulă, un act normativ ca toţi aceşti bani să fie folosiţi pentru nevoile persoanelor cu vulnerabilităţi şi pentru sistemul de sănătate publică. Adică, aceşti bani se încasează la autorităţile locale, nu le încasează Ministerul sau Guvernul, ca să ştie cei care ne ascultă, şi autorităţile locale trebuie să le reorienteze spre zona de sănătate publică”, a declarat Marcel Vela, miercuri seară, la Realitatea Plus.

Amenzile pentru persoanele fizice care nu respectă ordonanţele militare au fost majorate de Guvernul Orban prin OUG 34/2020, începând cu 3 aprilie, la valori între 2.000 de lei şi 20.000 de lei, faţă de sumele iniţiale, cuprinse între 100 şi 5.000 de lei.

În acelaşi timp, amenda minimă pentru persoanele juridice care nu respectă ordonanţele militare a crescut de la 1.000 de lei, cât era până la 3 aprilie, la 10.000 de lei, iar maximul amenzii pentru persoane juridice rămâne stabilit la 70.000 de lei.

Actul normativ permit contravenientului să achite, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, o jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator.