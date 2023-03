Ciolacu ar renunța la banii din PNRR, decât să taie pensiile specialilor: „Depopulăm MApN, MAI şi Justiţia”

Liderul PSD, Marcel Ciola, a declarat marți, într-un exces de sinceritate, că mai bine renunță la banii din PNRR decât să taie pensiile specialilor.

„Nu vă ascund că şi astăzi am avut o întâlnire cu domnul prim-ministru şi cu toţi miniştrii de resort. Normal, şi ministrul Muncii, pentru că el este şeful de filă pe acest jalon şi căutăm soluţiile cele mai bune. E o discrepanţă mare între practica din Uniunea Europeană – mă refer la pensiile magistraţilor, mă refer la pensia din apărare, din ordine publică, din siguranţă naţională – şi ce ne-am asumat noi în PNRR. Decizia şi discuţiile cu Comisia trebuie să fie unele foarte echilibrate. Dacă în acest moment noi luăm ad litteram ce ne-am asumat în PNRR, depopulăm Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, justiţia, toate serviciile din România. Dacă dorim acest lucru – eu nu îmi doresc acest lucru – mergem ad litteram. (…) Armata nu poate să aibă pensie specială. Armata are pensie de serviciu. Franţa are lege specială în ceea ce priveşte armata, ordinea publică şi serviciile. Belgia, Germania… Sunt 22 de state”, a spus el pentru Europa FM.

Liderul PSD a reproşat Guvernului care a elaborat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă că nu l-a supus dezbaterii publice. El a apreciat că abordarea actuală din PNRR ar crea “haos” în România.

Marcel Ciolacu a mai afirmat că în spaţiul public există “o mare ură împotriva pensiilor speciale” şi că aceasta este “îndreptăţită”, având în vedere că “anumite categorii au găsit oportun să facă nişte excese”.

Potrivit liderului PSD, printre aceste “excese” se numără pensiile mai mari decât veniturile obţinute în timpul activităţii sau faptul că pensia este calculată în funcţie de veniturile obţinute în ultima lună de activitate. O altă “exagerare” a reprezentat-o posibilitatea de a ieşi la pensie la 45 de ani.

„Toate aceste lucruri sunt prevăzute în modificare. Mai mult, săptămâna viitoare, coaliţia are obligaţia de a veni cu anumite amendamente, astfel încât să ne apropiem cât mai mult de îndeplinirea jalonului, pentru că altfel legea trece tacit prin Senat şi nu poate să mai aibă modificări. Cum este ea acum nu este acceptată ca îndeplinire de jalon de către Comisia Europeană. (…) Pensiile parlamentarilor nu sunt pe această lege. (…) Ca şi jaloane, în primul rând, avem de venit cu noua lege a pensiilor, unde să închidem inechităţile – şi cred că acolo vom avea abordarea şi în ceea ce priveşte parlamentarii şi primarii. Nu este pe aceeaşi lege. Este o lege distinctă”, a precizat el.

Marcel Ciolacu a mai declarat că reprezentanţii Guvernului vor trebui să discute cu cei ai Comisiei Europene despre fiecare categorie de pensie. El a exclus ipoteza pierderii banilor din PNRR.

„Trebuie să înaintăm şi să discutăm pe fiecare categorie în parte cu Comisia Europeană, pentru că noi, în PNRR, ne-am asumat ceva care ar depopula total justiţia, apărarea – când ai un conflict la frontieră, ordinea publică – când ai una dintre cele mai sigure ţări din lume şi toate serviciile de siguranţă naţională. (…) Vom merge şi vom avea un dialog concret. (…) Haideţi să vedem de unde pleacă răul. Unii care au fost întâmplător prin anumite funcţii în statul român şi au depăşit aceste funcţii au făcut nişte greşeli. Greşeli care pot fi arătate. Dacă este nevoie, mergem ad litteram cu legislaţia din ţara din care este comisarul şi să vedem că acel comisar, care are aceeaşi legislaţie la el în ţară, va spune că legislaţia din România nu este bună”, a spus el.

Întrebat dacă îşi asumă pierderea banilor din PNRR în cazul în care nu reuşeşte să convingă Comisia Europeană de necesitatea unor modificări în PNRR, Marcel Ciolacu a negat o astfel de variantă.

„În primul rând, depui cererea de plată numărul trei. Ai două, trei luni cât se discută dacă jalonul este îndeplinit. Comisia îţi dă şase luni, iarăşi extensie de discuţii, să fundamentezi de ce acel jalon… Este o perioadă totuşi îndelungată. Dar, e adevărat, sper ca în săptămânile următoare, în Parlament să trecem o lege cu pensiile speciale care să fie şi constituţională, e foarte important, dar care să nu creeze un haos în sistem în România. Şi predictibil, ca să nu minţi pe nimeni. Cine doreşte să se pensioneze să aibă timp să se pensioneze, iar cei care sunt în activitate să ştie că gradual vor fi anumite modificări”, a precizat el.