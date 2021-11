Ciolacu, după negocierile cu Ciucă: „Nu am ajuns la o concluzie cine va fi premierul”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi seară, la finalul negocierilor cu Nicolae Ciucă, desemnat de PNL să fie premier, că nu s-a ajuns la o concluzie cine va fi prim-ministrul noii Coaliții la guvernare și cine va prelua Ministerul Finanțelor.

„Am ajuns la un program agreat ca joi să avem un guvern învestit. (…) După cum ştiţi, sunt două propuneri de prim ministru, una a PNL şi una a PSD. (…) Am încercat să creionăm cele două propuneri şi structurile Guvernului, ţinând cont de cine va avea prin rotaţie primul prim-ministru. Nu am ajuns la o discuţie să hotărâm cine are prim-ministrul. Dacă noi insistăm, cum e corect, dacă nu avem prim-ministrul, Ministerul de Finanţe să fie la PSD şi cei de la PNL la fel de corect au insistat dacă nu au prim-ministru să aibă Ministerul de Finanţe”, a spus liderul PSD.

„Am avut discuții pe pachetul social. Rămânem în continuare să găsim noi venituri, deoarece PNL insistă să nu mărim nicio taxă. Probabil, vom lua bani din redevențe”, a adăugat el.