Ciolacu e mulțumit cu compensarea de 50 de bani la 9,3 lei/l de motorină și 8,63 lei/l de benzină: „Avem al doilea cel mai mic preț din Europa”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, se declară mulțumit cu compensarea de 50 de bani la 9,3 lei/ l de motorină și 8,63 lei/l de benzină, anunțată de premierul Nicolae Ciucă, și susține în continuare că „avem al doilea cel mai mic preț din Europa”.

Ciolacu a spus, marți, că Guvernul Ciucă nu va scădea acciza la carburanți, dar ar putea să nu o mai actualizeze cu indicele inflației.

Ciolacu a declarat marți, la Parlament: „Avem al doilea cel mai mic preț din Europa la combustibil, în acest moment, după Ungaria, unde au și raționalizat. Dacă ne menținem trendul de a nu crește acest preț – cred că aceasta a fost și discuția (în Coaliție – n.r.)”.

El a anunțat că miercuri va avea o nouă discuție cu premierul Nicolae Ciucă pe această temă: „Este o măsură discutată, am zis să vedem cum funcționează și pe urmă o să ne întâlnim din nou, cred că miercuri, în coaliție și vom discuta asupra efectelor. Nu vă ascund, comunic zilnic cu premierul și discut asupra acestei probleme. (…) Am fost acuzat că eu sunt comunist. Acum am văzut SUA și Franța că sunt mai comuniști decât mine, vor plafonarea la țiței. Poate unii au voie să fie comuniști, eu nu. (…) Important este că avem un preț stabil, care nu mai crește, dimpotrivă, a scăzut. (….) Miercuri avem deja o nouă discuție dacă a avut efect sau nu”.

Despre propunerea USR de scădere a accizei la carburanți de la 19% la 5%, liderul PSD a spus că „acciza la combustibil e minimă” și a lăsat de înțeles că Guvernul mai are la dispoziție o pârghie: nu mai actualizează acciza cu indicele inflației, dar nu o scade.

Ciolacu a declarat din nou că România trebuie să treacă la impozitarea progresvivă, chiar dacă acest lucru nu se va face din 2023:

„Eu mi-aș dori să ieșim din zona de sloganuri. Dacă vrem să ne comparăm cu Rusia, rămânem cu taxa unică. Dacă vrem să ne comparăm cu Europa, 99% din țări au impozitare progresivă. Ea nu va implementată anul acesta, nici anul viitor, dar este o bază de discuție. Să vedem cu ieșim din zona de sloganuri, astea cu distrugem mediul de afaceri. Nu am văzut distrus mediul de afaceri în Franța sau Spania sau alte țări unde e există impozitare progresivă”.