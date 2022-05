Ciolacu e prea tânăr: „Eu nu am pensie specială”

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri că u are pensie specială pentru parlamentari, dar a „uitat” să precizeze de ce: nu are încă vârsta de 63 de ani.

Curtea Constituţională a României a trântit, joi, Legea nr. 7/2021, prin care au fost abrogate pensiile speciale pentru parlamentari, constatând că a fost adoptată într-o singură zi, „cu încălcarea tuturor termenelor”, „ceea ce reprezintă o afectare a procedurii de adoptare în ansamblul său”.

Ciolacu a arătat că decizia CCR „este obligatorie” şi Parlamentul va ţine cont de ea, în sensul că „ne vom însuşi observaţiile şi vom veni urgent cu un nou proiect de lege”.

„Eu nu am pensie specială. Şi nu voi avea niciodată. Pentru că mi-am dat de fiecare dată demisia înainte de a avea un mandat complet de parlamentar. De aceea, pot să vorbesc deschis despre acest subiect. Am fost întotdeauna împotriva acestor privilegii imorale şi nejustificate. Am promovat ca preşedinte PSD mai multe legi de impozitare sau tăiere a pensiilor speciale. La fel voi face şi de data aceasta”, a scris Ciolacu, pe Facebook.

„Iar politicienii de 30 de ani care îşi rup cămaşa în lupta cu ‘specialele’, dar în privat îşi freacă mâinile la gândul privilegiilor nenumărate sau colecţionarii de speciale de la Bruxelles vor fi din nou dezamăgiţi. Pensiile speciale trebuie să dispară definitiv”, a mai scris Ciolacu.