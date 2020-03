Ciolacu: Iohannis se află în campanie electorală pentru PNL, dar agenda cetăţenilor este alta

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că se află “în campanie electorală pentru PNL”, dar că agenda cetăţenilor este alta la acest moment și nu legată de anticipate, ci de coronavirus, de nivelul de trai sau moneda euro.

Reacția lui Ciolacu vine după ce șeful statului a declarat, miercuri, că PSD continuă să se agața cu disperare de putere”, iar ”2020 este un an decisiv”.

Iată ce a spus Ciolacu, la Digi24: “Mă mir că mai trăim după această prezentare a preşedintelui. Preşedintele României este în continuare în campanie electorală pentru PNL. (…) Eu văd că agenda oamenilor este cu totul alta. Este criza coronavirusului, traiul mai scump, scumpirea euro… Nu suntem pe agenda cetăţenilor. Nu înţeleg de ce continuăm această campanie electorală, de ce PNL nu-şi asumă guvernarea (…), mai ales că şi-au dorit-o atât de mult şi pe urmă să mergem la alegeri normal, la termen. Cine decid românii, aceia vor crea o majoritate în parlament”.

Liderul PSD a repetat ce spune de aproape o lună, că “ceea ce se întâmplă acum este o mascaradă”, dar “nu este responsabilitatea PSD”.

”Rolul preşedintelui este cu totul altul, dar sperăm la un moment dat să intrăm totuşi într-o normalitate şi să avem o ţară normală. Nu aceasta este normalitatea. (…) Eu cred în continuare că este o mascaradă. Nu are nicio legătură cu agenda publică a românilor ceea ce se întâmplă acum în politica românească, dar nu este responsabilitatea noastră. Am avut o responsabilitate în momentul în care am dărâmat guvernul Orban şi am creat o majoritate necesară şi am avut şi o propunere de prim-ministru tehnocrat, fără nicio obligaţie de a lua în componenţa guvernului vreun membru al PSD sau Pro România”, a insistat Ciolacu.