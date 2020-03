Ciolacu: Membrii PSD cu mandat de arestare vor fi suspendați. Prima, Sorina Pintea

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat deciziile stabilite cu liderii de organizații județene, marți, la reuniunea informală.

Astfel, la congresul ce va avea loc pe 21 martie – după ce a fost amânat în 29 februarie, sub pretextul coronavirusului – va fi supusă la vot schimbarea statutului partidului.

În acest sens, orice membru PSD care a fost arestat preventiv sau este condamnat la închisoare în primă instanță se suspendă automat din partid.

”Partidul nu trebuie să reacţioneze la cazuri personale, mai ales că doamna Pintea are şi o problemă medicală gravă, sper să ia măsurile necesare ca totul să fie în regulă. Trebuie să fie o decizie politică asumată de partid. Astăzi s-a făcut o propunere clară în partid: cine primeşte un mandat de arestare este suspendat de drept din partid, sau o condamnare în primă instanţă. Cu adevărat au fost foarte mulţi colegi că, dacă avem această toleranţă zero la corupţie, avem toleranţă zero şi în ceea ce priveşte drepturile omului. În acest moment, decizia politică este ca doamna Sorina Pintea să fie suspendată sau oricine altcineva aflat în această situaţie. Doamna Jivan – cunoaştem cazul de la Caraş, de asemenea, şi-a anunţat demisia din funcţie”, a declarat Ciolacu.

Sorina Pintea, manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă “Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, a fost arestată preventiv, fiind acuzată de DNA de săvârşirea infracţiunii de luare de mită, în formă continuată.

Șefa PSD Caraș Severin, Luminița Jivan, și-a anunțat demisia din fruntea organizației, după ce a fost luată decizia în ședința CEX ca cei care au probleme cu Justiția să fie suspendați de drept. Deputata Luminița Jidan a fost audiată în luna decembrie ca martor în dosarul şpăgilor adunate de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara pentru PSD Arad.