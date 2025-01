Ciolacu, tot cu promisiuni: „Voi face primele restructurări; începem cu reorganizarea și comasarea agențiilor din SGG și aparatul propriu al Guvernului”

Premierul Marcel Ciolacu se dă pe sine exemplu la redus cheltuielile statului, pe care promite de trei ani că le pune în practică, dar acestea cresc constant.

El susține că, de fapt, anul trecut „s-a creat cadrul legislativ” pentru aceste reduceri și că s-au făcut anumite reorganizări în cadrul ministerelor.

„S-au făcut. S-a creat cadrul legislativ și s-au și făcut anumite reorganizări în fiecare minister. Părerea mea că insuficiente”, a declarat Ciolacu miercuri, după întâlnirea de lucru cu noul ministru al Finanțelor, Tanczos Barna.

„Primii pași îi va face primul ministru. Vom începe cu o reorganizare și cu o comasare a agențiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului și a aparatului propriu de funcționare al Guvernului. Eu voi face primele restructurări, cu care o să vin în cursul acestei luni. Normal, aștept ca și partenerii să-mi facă o propunere de secretar general al Guvernului, care mai mult ca sigur săptămâna viitoare se va întâmpla acest lucru, și e normal să aștept noul secretar general al Guvernului … O analiză proprie și cu șeful cancelariei am făcut-o și știm ce ne dorim noi’, a promis Marcel Ciolacu.

Premierul a mai susținut că în coaliția PSD-PNL-UDMR se va discuta situația indemnizațiilor uriașe, care cresc an de an, pentru membrii consiliilor de administrație din companiile de stat.

„Avem o analiză pe care o s-o prezentăm azi… Avem o analiză în lucru – este aici și șeful cancelariei – pe care am cerut-o pentru a face prezentarea în coaliție și pentru a lua măsurile necesare ca să nu se mai întâmple astfel de lucruri. Analizele sunt la toate companiile. Sunt anumite propuneri de comasări a acestor autorități de reglementare, pe o practică europeană. Facem o comparație. De exemplu, eu am luat foarte multe comparații, le-am făcut cu Germania, să vedem cum funcționează acolo, și vom veni cu legi care vor modifica aceste lucruri. România are nevoie de o reformă structurală. Ne-am asumat acest lucru toți trei copreședinții, împreună cu cei trei vicepremieri și veți vedea că o să o ducem până la capăt”, a arătat Ciolacu.