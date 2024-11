Ciolacu vrea împărțirea ineficientei ANA între MAI și MS, cu înființarea centrelor de prevenire a adicţiilor – sarcină pentru noul Guvern

Guvernul Ciolacu vrea să împartă între două instituții Agenția Națională Antidrog (ANA), care și-a demonstrat în ani întregi ineficiența inclusiv pe vremea când era condusă de Pavel Abraham: la Ministerul de Interne (MAI) și Ministerul Sănătății (MS), dar subordonată direct premierului – care va fi el, deoarece Marcel Ciolacu nu are de gând să operaționalizeze această nouă structură în timul actualului Executiv.

Un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) a fost inițiat în acest sens, pentru ca Marcel Ciolacu să bifeze „grija” față de fenomenul consumului de droguri în școli, dar nu numai.

„Discutăm azi, în primă lectură, un proiect esenţial pentru protejarea tinerilor de fenomenul drogurilor. Este un proiect redactat împreună cu ONG-urile şi experţii din domeniu, care propun trecerea la un model european. Tinerii care cad pradă traficanţilor de droguri nu mai pot fi trataţi ca infractori, ci ca victime. Atât ei, cât şi familiile lor trebuie ajutaţi, nu stigmatizaţi. De aceea, reorganizăm Agenţia Naţională Antidrog, iar asistenţa consumatorilor se mută de la Ministerul de Interne şi intră, cum este firesc, în structura spitalelor publice, iar coordonarea politicilor antidrog trece în atribuţia directă a primului ministru. În acest fel, se mută accentul pe prevenţie şi pe asistenţa victimelor şi, în special, a minorilor consumatori, unde este nevoie de sprijin special”, a declarat Ciolacu, la începutul şedinţei Executivului.

Concret, vor fi înfiinţate, în sistemul sanitar, mult-așteptatele centre speciale pentru prevenirea adicţiilor. „Cheia este asistenţa medicală specializată şi reintegrarea acestora după vindecare”, a insistat Marcel Ciolacu.

ANCPDDA, în locul ANA

În urmă cu o zi, consiliera premierului, Victoria Stoiciu,i, a declarat la conferinţa naţională „Copilul, familia şi educaţia azi: confruntări cu violenţa, drogurile şi rele tratamente”, organizată de Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, organizată la Palatul Parlamentului:

„ANA se desfiinţează şi în locul ei se înfiinţează o agenţie în subordinea Prim-Ministrului. Se va chema Agenţia Naţională pentru Coordonare şi Politici în Domeniul Drogurilor şi Adicţiilor (…) Adicţia şi consumul de droguri sunt o problemă de sănătate publică, nu o problemă de infracţionalitate, în special când vorbim de copii. Din această perspectivă, ceea ce am făcut noi, am considerat în urma consultărilor cu organizaţiile non – guvernamentale şi cu experţii din domeniu că este necesar ca ANA să treacă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea altor două instituţii. Am trecut partea de coordonare a politicilor publice în subordinea directă a Prim-Ministrului prin intermediul Cancelariei (…).Primim în continuare tot felul de recomandări (…). Detaliile la nivel concret vor fi decise prin Hotărâre de Guvern, pe care ne propunem să o lăsăm în transparenţă până se încheie mandatul actualului Guvern”, a precizat Stoiciu.

Potrivit acesteia, noua agenţie va fi condusă de un secretar de stat, care va lucra cu toate celelalte ministere cu atribuţii în domeniu.

„Vom avea această agenţie în subordinea prim-ministrului, ea va fi responsabilă de partea de coordonare a politicilor, de campaniile de prevenire ş.a.m.d. Va fi condusă, spre deosebire de actuala ANA, de un secretar de stat, am considerat că e foarte important să fie cineva cu rang de secretar de stat, pentru că e o agenţie care va lucra cu toate celelalte ministere şi acesta este unul din motivele pentru care am adus-o în subordinea Prim-Ministrului. Era destul de dificil pentru ANA, o instituţie aflată în subordinea unui minister, să coordoneze alte ministere şi să meargă până la rang de ministru. Am considerat că este necesar să o situăm pe o treaptă superioară pentru a avea o putere de coordonare mai mare”.

Stoiciu a detaliat: „Colegii poliţişti care lucrează la ANA vor rămâne în structurile Ministerului de Interne şi îşi vor continua munca acolo, pe temele lor de competenţă (…) ANA nu se poate ocupa în acest moment, că nu este în portofoliul ei, dar trebuie să avem în vedere nu doar drogurile, ci şi celelalte adicţii care sunt la fel de periculoase (jocuri pe internet, păcănele, tutun etc.)”.

„Cealaltă componentă de prevenţie, evaluare şi tratament va merge în subordinea Ministerului Sănătăţii (…). În cadrul ANA existau Centrele de evaluare şi prevenire, care erau înfiinţate la nivelul fiecărui judeţ, erau 47 în total sau 46. Raportul Curţii de Conturi, nu este opinia mea personală, publicat anul trecut în luna septembrie, conchidea foarte clar şi fără niciun fel de nuanţă că aceste centre nu şi-au îndeplinit misiunea de prevenire şi nu pentru că colegii de la ANA nu şi-ar fi făcut treaba, nu e nici un reproş, ci din motive structurale de concepţie. Simplul fapt că erau în subordinea MAI, de exemplu, ne spune raportul Curţii de Conturi, făcea ca o parte dintre cadrele medicale să nu vrea să meargă, pentru că fiecare centru trebuia să fie dotat cu trei angajaţi, nu voiau să meargă să lucreze în aceste centre. Deci a existat o problemă de recrutare sistemică la nivelul acestor centre, nu pentru că colegii de la Interne nu au vrut, nu e niciun fel de reproş sau critică la adresa felului în care cei de la MAI şi-au făcut treaba, este o problemă de concepţie cum a fost această agenţie şi acum o regândim ca să funcţioneze mai bine. Vor fi reorganizate Centrele pentru sănătate mintală care există în cadrul Ministerului Sănătăţii, mai exact se află în subordinea Centrului Naţional pentru Sănătate Mintală şi Antidrog. Aceste centre de sănătate mintală, care funcţionează pe lângă unităţile spitaliceşti, vor fi reorganizate şi contopite cu aceste centre care aparţin ANA. În felul acesta vom avea o reţea decentă, de evaluare, consiliere şi tratament, care va funcţiona în subordinea Ministerului Sănătăţii, personalul va fi angajat de ei şi va fi finanţat din bugetul Sănătăţii”, a mai spus Stoiciu.