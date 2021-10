Cioloș, dispus să meargă și la sediul PNL să discute cu Cîțu: „Putem să ne întâlnim și la bar în oraș, important e să refacem Coaliția”

Premierul desemnat Dacian Cioloș a invitat PNL, UDMR și Grupul Minorităților pentru a discuta, miercuri, „reformarea Coaliției de guvernare”.

„Am avut o discuție telefonică cu dl Cîțu, am stabilit să ne întâlnim mâine după-amiază. Am vorbit și cu liderii UDMR, Kelemen Hunor, și al Grupului Minorităților, Varujan Pambuccian”, a precizat el.

Cioloș este dispus să meargă și la sediul PNL pentru a discuta cu premierul interimar Florin Cîțu, care a fost demis prin moțiune de cenzură inclusiv cu voturile USR.

„Putem să ne întâlnim și la bar în oraș, nu contează unde”, a spus el, marți, într-o conferință de presă la Parlament.

Așadar, noul lider al USR este croit să „reformeze” guvernarea cu PNL și UDMR, care a fost ratată de Cîțu.

Întrebat dacă va discuta atât cu fostul lider al PNL, Ludovic Orban, care are de partea lui 41 de parlamentari, cât și cu Cîțu, Cioloș a răspuns afirmativ:

„Voi avea o discuție cu conducerea PNL, nu vreau să intru în acest conflict dintre Orban și Cîțu. Vreau să le explic care este viziunea noastră. Eu cunosc multă lume în PNL, am ținut legătura cu ei, și eu și colegii mei din conducerea USR”.

Despre prezenţa în echipa de negociere a USR a fostului ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, demis intempestiv de premierul Florin Cîțu după nici 3 luni de guvernare, dar şi a ministrului demisionar al Transporturilor, Cătălin Drulă, care l-a făcut „zombie politic” pe Cîțu, Cioloș a spus:

„Astfel de negocieri nu pot avea succes dacă se poartă emoţional, e nevoie de raţiune”.

„Obiectivul nostru e clar: să pregătim un guvern care să treacă rapid de Parlament și să poate gestiona criza. Vom apela la partenerii nostri de guvernare. Nu cred că aceste partide (PNL și UDMR) vor refuza, pentru că asta ar însemna prelungirea crizei. De foarte multe ori au clamat responsabilitatea. Sunt convins că vor da dovadă de responsabilitate, mai ales într-o perioadă în care mor zilnic oameni în spitale. Oferim responsabilitate și cerem responsabilitate și din partea PNL, UDMR și a minorităților, cu care vom lansa discuții pentru formarea guvernului”, a precizat Cioloș.

El a insistat că „protocolul coaliției PNL-USR-UDMR nu a fost denunțat, iar de la acest fapt se pornește” în negocierile pe care vrea să le soluționeze rapid, nu în 10 zile cât are la dispoziție, potrivit Constituției.

Întrebat dacă nu consideră că USR a încălcat protocolul în momentul în care a votat moțiunea de cenzură ce a dus la căderea Guvernului Cîțu, liderul USR a răspuns: „Nu, pentru că noi acolo nu am votat împotriva unui program de guvernare stabilit prin acel protocol al coaliției”.

Cioloș nu a vrut dă vorbească despre împărțirea ministerelor: „Cred că într-o primă fază e nevoie să vedem dacă partenerii noștri sunt gata să-și asume acest proiect politic”.

Alegerile anticipate, respinse: „România are acum nevoie de un guvern asumat, politic”

Premierul desemnat a respins alegerile anticipate: „România are acum nevoie de un guvern asumat, politic. Să lansezi acum alegeri anticipate, în plină criză, nu este un gest de responsabilitate”.

Despre o posibilă capcană în care l-ar fi atras șeful statului atunci când l-a desemnat „un prim-ministru de sacrificiu”, Cioloș a spus:

„Klaus Iohannis, în primul rând, mi-a dat încrederea, și asta este important pentru mine. Dacă a-ţi asuma responsabilitatea într-o situaţie de criză în mod deschis, onest, clar, cu o viziune şi un program clar, dacă asta înseamnă sacrificiu… Până la urmă, implicarea în politică a unor oameni ca noi este un sacrificiu, pentru că nu am intrat în politică pentru sinecuri, nu am nevoie pentru CV de o poziţie de premier, am intrat pentru că vrem să facem nişte lucruri (…) Că unii sau alţii fac tot felul de calcule, interpretând Constituţia şi legile ţării pentru a putea să-şi atingă anumite obiective politicianiste, este treaba lor”.

„Cu riscul să nu treacă o astfel de mahjoritate, dar n-avem de unde să știm, entru asta ne asumăm. Majoritățile se creează în Parlament. Fiecare, în politică, își asumă propriile decizii. Și noi ne-am asumat asta, în plină criză, când alte partide, care au mai fost la guvernare, au refuzat, pentru că le e teamă să-și asume erodarea în perioada de criză. Noi ne asumăm lucruri în fața cetățenilor României, ei ne vor vota”, a adăugat el.

Cioloș a precizat că nu intenționează să formeze o majoritate cu PSD și AUR, pentru că există „incompatibilitate” între acestea și USR: „N-am avut nicio negociere cu PSD sau cu AUR, acel lucru l-am spus de la început”.