Cioloș, după întâlnirea cu Ciucă: „A fost mai mult de formă; PNL să aleagă USR sau PSD”

Liderul USR, Dacian Cioloș, a declarat luni, că întâlnirea cu premierul desemnat Nicolae Ciucă a fost una „mai mult de formă”, deoarece a venit cu aceeași propunere de guvern majoritar PNL-UDMR, nicidecum de refacerea a coaliției.

„Poziţia noastră este neschimbată şi am comunicat asta domnului premier desemnat. Din punctul nostru de vedere, dacă asta ar fi fost soluţia pentru România, un guvern minoritar şi un program de criză, acest lucru putea fi deja decis în urmă cu o săptămână, că noi am făcut o propunere în Parlament. Din ceea ce mi-a spus domnul Ciucă, nu sunt mari diferenţe între ceea ce noi am propus săptămâna trecută în programul de guvernare şi ceea ce intenţionează să propună guvernul dânsului. (…) Noi, USR, am crezut – atunci când nici PNL şi nici PSD nu au făcut o propunere de premier şi nici nu au votat propunerea noastră în Parlament – că au o altă soluţie mai bună, că există deja o înţelegere între cele 2 partide, ca să vedem astăzi că PNL vine cu aceeaşi propunere pe care a respins-o săptămâna trecută”, a afirmat Cioloş într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că i-a explicat premierului desemnat că, în aceste condiţii, USR nu poate să susţină un guvern de criză.

„Din punctul nostru de vedere, soluţia este o majoritate a PNL fie cu PSD, fie cu USR. PNL trebuie să aleagă ce vrea, dacă vrea să dea un guvern ţării”, a spus Cioloş.

Liderul USR i-a transmis premierului desemnat că USR are patru condiţii pentru a negocia o eventuală refacere a coaliţiei: „astfel de discuţii trebuie să pornească de la un calendar de reforme asumat cu măsuri clare, un al doilea element ar fi un buget pe 2022, un cadru general de construire a bugetului şi priorităţi, ca să nu mai stăm după ce facem această coaliţie să discutăm în guvern cum să împărţim banii între ministere (…), un al treilea element – un protocol de funcţionare a coaliţiei ca să fie foarte clar cum se pregătesc şi se iau deciziile în coaliţie, ca să evităm discuţii pe care le-am avut şi în trecut, care au dus şi la dezmembrarea coaliţiei, şi un al patrulea element – o structură a guvernului care ar trebui să fie cea agreată la începutul mandatului fostei coaliţii”.

Întrebat ce va face USR dacă Ciucă îşi depune mandatul iar liberalii vor veni tot cu propunerea Florin Cîţu premier, Cioloş a răspuns: „Nu s-a schimbat nimic, poziţia noastră este una clară de la început, suntem previzibili şi consecvenţi, noi vrem soluţie de durată, nu să-i rezolvăm problema lui Florin Cîţu”.