Cîțu a lovit de moarte PSD. Olguța: Defunctul Guvern a dat zero lei Craiovei din miliardul alocat primarilor

Olguţa Vasilescu (PSD), primarul muncipiului Craiova, a luat foc joi, după ce „defunctul Guvern Cîțu” nu i-a alocat „niciun leu” din miliardul făcut cadou de premierul demis, baronilor locali, din Fondul de rezervă.



„Săptămâna acestea s-au aprobat două HG-uri care privesc direct Craiova. Pe ultima HG care a fost adoptată de defunctul Guvern Cîţu, Craiova a primit suma de zero lei. 80% din bani sunt daţi către administraţiile liberale şi UDMR, restul, de 20%, sume infime, la nivelul de 500.000 de lei pentru vreun oraş sau de 100.000 lei pentru vreo comună, sunt date şi către celelalte partide politice. Craiova – zero lei. Cred că e prima oară în istorie când un oraş de mărimea Craiovei este pedepsit de o asemenea manieră, pentru că nu a votat cum trebuie. Sunt lucruri pe care trebuie să le spunem. Colegii mei de la Bucureşti deja au anunţat că vor solicita instanţei să fie desfiinţată această hotărâre de guvern, prin care, de fapt, domnul Cîţu şi-a plătit datoriile către primarii care l-au susţinut la Congres. Va fi făcută şi o plângere penală pentru abuz în serviciu pentru toţi semnatarii acestei HG”, a acuzat Vasilescu.

Astfel, anul acesta nu mai poate fi asigurată plata asistenţilor personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap, unde Guvernul trebuia să asigure 90% din sumă.

„Era o obligaţie legală, nu că am cerut noi aceşti bani, ci aşa scrie în lege. Am solicitat 7 milioane de lei pentru transportul gratuit al elevilor, unde, la fel, scrie în Legea Educaţiei, că Guvernul trebuie să subvenţioneze. Nu mai vorbesc de pensionari şi persoanele cu handicap: zero lei şi aici. Cinci milioane de lei am solicitat pentru subvenţia la încălzire, ca urmare a creşterilor nejustificate a preţurilor la energie. Cu aceşti bani ar fi urmat ca noi, municipalitatea, să subvenţionăm parte din facturile craiovenilor. Evident, şi aici am primit zero lei. Am solicitat cofinanţare de 14 milioane de lei pentru proiectul de la Compania de Apă Oltenia, care înseamnă canalizare pentru Municipiul Craiova. Nici anul trecut, nici anul acesta nu s-au dat bani. Suntem obligaţi să susţinem noi din banii pe care nu îi avem, din păcate”, a mai reclamat Olguţa Vasilescu.

În aceste condiții, Primăria Craiovei va fi nevoită să renunţe la investiţii:

„Noi ne-am prognozat la începutul anului că vom face foarte multe investiţii, care se aglomeraseră pe a doua parte a anului, tocmai pentru că atunci s-au terminat licitaţiile. Din păcate, nu vom mai putea să facem aceste investiţii, pentru că dacă nu punem în contul de garanţie la Complexul Energetic Oltenia, populaţia Craiovei va rămâne fără căldură şi nu există nicio măsură luată de Guvern la ora actuală. Ne-a spus domnul Cîţu, când era în funcţie ca premier plin, că nu va accepta ca anul viitor să se plafoneze preţul la energie şi ca subvenţiile să poată fi acordate din nou de municipalităţi. Nu mai vorbim de faptul că oricum nu mai avem bani să subvenţionăm. După ce a căzut Guvernul, ne-a anunţat aşa: ‘noi voiam să facem plafonarea, dar nu mai putem, că suntem guvern interimar’. Câtă bătaie de joc să mai suportăm?”.