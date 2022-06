Cîțu demisionează de la șefia Senatului după ce PNL a decis să-l dea afară; pierde „galoanele” de al doilea om în stat și 1.000 de euro la leafă

Fostul premier și lider PNL Florin Cîțu rămâne fără „galoane” la Senat, dar și fără peste 1.000 de euro/lună din bani publici, chiar înainte de vacanța parlamentară.

Cîțu a demisionat, miercuri, de la șefia Senatului, în ultima zi a sesiunii parlamentare, după ce conducerea PNL a hotărât să-l dea afară.

„N-am vrut să pun colegii mei, unii dintre ei, în situația penibilă de a vota împotriva conducerii partidului”, a declarat el.

Este o execuție politică în stil PNL: Cîțu rămâne „simplu muritor” în partid, după ce a avut TOTUL.

A fost lăsat doar 6 luni ca președinte al Senatului (instalat în decembrie 2021), drept consolare pentru demisia de bunăvoie de la șefia Guvernului.

A pierdut șefia partidului (aprilie 2022) după doar 6 luni de la alegerea fastuoasă în Congresul PNL din septembrie 2021.

Grupul parlamentarilor PNL de la Senat a decis să-i retragă sprijinul politic. De altfel, zilele lui erau numărate încă din primăvară, când a fost dat afară de la șefia partidului – veste pe care a aflat-o exact când se afla în vizită în SUA.

Iată anunțul demisiei:

„Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului, e o funcţie politică. Bineînţeles că în aceste condiţii nu am vrut să îi pun în situaţia penibilă pe colegii mei, unii dintre ei, să voteze împotriva conducerii partidului şi am decis, am luat această decizie personal, pentru a nu crea probleme Partidului Naţional Liberal. Totdeauna m-a interesat imaginea PNL.

Mi s-au reproşat declaraţiile pe care le-am făcut. Declaraţiile care sunt aceleaşi de ani de zile împotriva unor măsuri care fac rău românilor. Acele măsuri vin de la PSD, asta este problema, dar sunt măsuri care eu consider că fac rău românilor, eu consider că Partidul Naţional Liberal trebuie să stea aproape de antreprenori, trebuie să stea aproape de sectorul privat, iar măsurile care vin împotriva lor întotdeauna le-am considerat nocive”.

Florin Cîțu va fi înlocuit cu Alina Gorghiu pe perioada vacanței parlamentare.

Votul va fi dat în plen, iar PSD va vota cu două mâini schimbarea acestuia, după declarațiile belicoase făcute de el împotriva măsurilor economice și sociale propuse de oamenii lui Marcel Ciolacu.

Cîțu câștigat, ca președinte al Senatului, o indemnziație de de 23.920 lei brut/lună.

Ca simplu senator, el va încasa „doar” 18.720 de lei/lună, fără funcția supremă de la Senat – al doilea om în stat.

Cîțu nu mai este nici preşedinte al filialei PNL Sector 3 București. Întrebat ce va face în continuare, el a spus: „Politică, exact ce am făcut înainte, acestea sunt funcţii pe care le primeşti în urma unei activităţi pe care o ai. Activitatea de senator, funcţiile nu sunt pe viaţă”.