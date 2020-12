Cîţu: Guvernul nu a luat nicio decizie cu privire la alocaţii, am lăsat la latitudinea Parlamentului

Premierul Florin Cîţu consideră că „este sustenabilă” o creștere a alocațiilor copiilor cu 20% în anul 2021, dar a precizat, miercuri, că Guvernul nu a luat nicio decizie în această privință, lăsând-o „la latitudinea Parlamentului”.

„În ordonanţa adoptată astăzi nu este prevăzut nimic în ceea ce priveşte alocaţiile. A fost o ordonanţă adoptată de Guvernul precedent, a fost o lege de respingere a ordonanţei în Parlament, această lege de respingere a fost retrimisă de preşedintele României în Parlament la reexaminare, din ce înţeleg astăzi la Senat se vota, nu ştiu dacă a fost aprobată, legea de aprobare a ordonanţei cu modificări, cu o creştere a alocaţiilor în 2021 de 20%. Este ceea ce eu ştiam, nu ştiu dacă a trecut la Senat sau nu această formă, eu am fost sunat şi am votat această formă, dar nu ştiu care a fost votul final”, a spus Cîţu într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

El adăugat că „în acest moment, pe construcţia bugetară pe care Guvernul o ia în calcul pentru 2021, este sustenabilă o creştere a alocaţiilor cu 20%”.

„Dar repet, nu este o decizie a Guvernului. Eu am votat ca senator. Guvernul nu a luat nicio decizie în ceea ce priveşte alocaţiile, am lăsat la latitudinea Parlamentului, în Parlament a fost făcută această modificare. Dacă ea trece până la momentul în care avem bugetul poate să fie luată în considerare, dacă nu, vom merge pe legislaţia în vigoare care are acele creşteri”, a adăugat premierul.

Senatul a adoptat, miercuri, cu amendamente, OUG 123/2020 privind creşterea etapizată a alocaţiilor de stat pentru copii, ca urmare a reexaminării solicitate de preşedintele Klaus Iohannis.

S-au înregistrat 75 de voturi „pentru” şi 56 „împotrivă”.

Ordonanţa prevede la alin 3, art 3 că „începând cu 1 august 2020 cuantumul alocaţiei de stat se majorează cu 20 de puncte procentuale, aplicate sumei rezultate din diferenţa dintre cuantumul prevăzut la alin. (1) şi cuantumul acordat anterior, în luna iulie 2020″.

Plenul Senatului şi-a însuşit miercuri amendamentele aduse OUG 123/2020 de senatorii din cele două comisii, astfel că alin (4) şi (5) ale articolului 3 din OUG 123/2020 prevăd că „pentru anul 2021, majorarea prevăzută la alin. 3 se aplică începând cu drepturile aferente lunii ianuarie. Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei”.

În forma Guvernului, alin (4) şi (5) ale articolului 3 stipulau că “în perioada 1 ianuarie 2021-1 iulie 2022, majorarea prevăzută la alin. (3) se aplică de două ori pe an, respectiv începând cu drepturile aferente lunii ianuarie şi drepturile aferente lunii iulie a fiecărui an. Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei”.