Cîțu îl atacă pe Drulă înaintea rectificării bugetare: „La Transporturi se iau bani, nu se dau”

Premierul Florin Cîțu l-a atacat pe ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, care a cerut 3 miliarde de lei la rectificarea bugetară.

„La Ministerul Transporturilor se iau bani, nu se dau”, a spus Cîțu, la finalul ședinței Guvernului.

Întrebat totuși dacă de la Transporturi se vor tăia fonduri la rectificare, premierul a spus: „Teoretic da. Dl. Drulă trebuie să vină să prezinte public execuția bugetară”.

În ciuda faptului că ministrul Drulă a anunțat tăieri de posturi la CFR Călători, Florin Cîțu a mai spus că acesta nu i-a prezentat „un plan de restructurare” pentru această companie de stat, motiv pentru care „subvențiile sunt mari”.

„Ministerelor care nu au execuție bună le pot fi ajustate alocările inițiale din buget. Ieri am spus public că după 6 luni sunt 20 miliarde de lei necheltuiți. De aceea am spus că nu sunt mulțumit de execuție. Nu pot să iau în serios propuneri de la ministere de suplimentare de 40 miliarde lei. Vor fi alocate resurse către mai multe ministere. Nu ne batem joc de banii românilor. Cine nu a cheltuit banii trebuie să vină cu explicații foarte bune. Sunt ministere unde avem proiecte cu execuție zero, la ministere unde miniștrii spun că au execuție bună”, a mai spus premierul.