Cîțu își pune în cap pensionarii, de dragul opoziție de fațadă cu PSD: „Nu accept așa ceva”

Liderul PNL, Florin Cîțu, face opoziție de fațadă cu PSD, aproape zilnic, pentru a opri prăbușirea din sondaje. Joi, el s-a referit la renegocierea PNRR – proiect aprobat deja de Comisia Europeană și pe care PSD vrea să îl renegocieze, pentru majorarea pensiilor publice.

„Când am intrat în coaliție am spus că nu vom renegocia PNRR, pentru că asta înseamnă că reluăm toată procedura și ar însemna să aruncăm la coș 30 de miliarde de euro și nu accept așa ceva. PNL rămâne focusat pe reforme mari, pe reforme importante, nu pe declarații mici, pe mici atacuri. Ne interesează reformarea sistemului de pensii, reforma administrației publice, proiectul „România Educată” sau reorganizarea teritorială. Avem o majoritate parlamentară uriașă, iar PNL niciodată nu s-a ferit de problemele mari, chiar dacă reformele sunt nepopulare pe moment, dacă pe termen lung aduc beneficii românilor, ne asumăm”, a spus, joi, Florin Cîțu.

Ministrul Muncii, Marius Budăi a declarat recent că este nevoie de o renegociere a procentului alocat bugetului de pensii, iar autorităţile române „se vor duce cu argumente” la oficialii Comisiei Europene pentru o creştere până la 11,7 din PIB – fără a fi incluse pensiile de serviciu din servicii așa cum este prevăzut acum în PNRR.

„Noi, PSD, am luat decizia în interiorul partidului să susţinem renegociere, am dus decizia în coaliţie, suntem tot mai hotărâţi – şi în coaliţie nu avem decizie finală – dar suntem tot mai hotărâţi să discutăm. Am discutat în Guvern cu premierul şi premierul a agreat renegocierea”, a adăugat Budăi.