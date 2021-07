Cîțu l-a anunțat la scenă deschisă pe Nicușor Dan că PNL nu îl mai susține la alegerile locale din 2024

Premierul Florin Cîțu l-a anunțat, sâmbătă, pe primarul Capitalei, Nicușor Dan, că PNL nu îl mai susține la alegerile locale din 2024.

Declarația războinică a venit la ședința Comitetului de coordonare al PNL Bucureşti, unde Nicușor Dan a ținut să fie prezent pentru a o susține pe Violeta Alexandru (omul lui Ludovic Orban) la șefia organizației de partid a Capitalei – câștigată însă de omul lui Cîțu, Ciprian Ciucu (698 voturi, față de 605 voturi, Violeta Alexandru).

Astfel, premierul i-a transmis cu subiect și predicat lui Nicușor Dan că Guvernul nu îi acordă susținere – și, implicit, Primăriei Capitalei.

Cîțu speră să îi atragă de partea sa pe contestatarii lui Nicușor – și nu numai pe cei din PNL, ci și pe cei din USR PLUS.

Cîțu i-a reproșat, de la tribună, lui Nicușor Dan că nu face ce le-a promis bucureștenilor în campanie, dar și că nimic nu l-a oprit să se înscrie în PNL după ce a primit susţinerea liberalilor pentru Primăria Capitalei.

„Cu tot respectul, domnule primar general, în 2024 voi susţine un candidat liberal la Primăria Capitalei. Nu vom mai face compromisuri. Ele costă. Să ştiţi când merg pe stradă, mă întreabă lumea de ce nu e tăiată iarba în nu ştiu ce parc. PNL decontează, desi nu are adminstraţiile. Nimic nu vă oprea, domnule primar general, să intraţi în PNL după ce aţi primit susţinerea PNL”, a spus prim-ministrul Cîțu.

Nicușor Dan a ridicat-o în slăvi pe Violeta Alexandru și a spus că PNL este un partid cu foarte multă expertiză administrativă:

„Este o profesionistă în administraţie. Un lucru foarte importantȘ este o persoană care, în toată colaborarea pe care am avut-o, a pus binele public şi binele partidului înaintea propriei persoane. Ori de câte ori discut cu ea, vorbim de proiectele PNL, de oamenii PNL, niciodată de ea însăşi”.

Primarul îi invită pe PNL-iștii lui Orban la concursurile din PMB

Edilul și-a arătat susținerea și pentru Ludovic Orban, contracandidatul lui Florin Cîțu:

„Nu cred că ne putem imagina ce ar fi însemnat ca Gabriela Firea să fie primarul Capitalei pentru cetăţeni şi pentru alegerile parlamentare din 2020. Meritul îi aparţine preşedintelui Orban. Este o onoare pentru mine să fiu susţinut de partidul care a construit România modernă (…). PNL este un partid cu foarte multă expertiză administrativă, este o expertiză de care România şi Bucureştiul au nevoie acum şi în anii care vor urma. Am văzut această expertiză în colaborarea pentru elaborarea programului cu care am câştigat, în colaborarea cu consilierii liberali. (…) Am moştenit o situaţie dezastruoasă, am gestionat o corabie care stătea să se scufunde. Vom reorganiza Primăria Capitalei şi vă invit cu expertiza pe care o aveţi să vă înscrieţi la concursurile care vor urma”.