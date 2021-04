Cîțu: La 1 iunie nu revenim 100% la normalitate. Renunțăm la mască după 10 milioane de vaccinați

Premierul Florin Cîțu s-a răzgândit după numai două săptămâni cu „revenirea la normalitate la 1 iunie” și anunță că data este pusă sub semnul întrebării. Mai precis, relaxarea restricțiilor se va face în funcție de rata vaccinării anti-COVID-19, care se pare că nu va fi cea estimată inițial – de 5 milioane de români.

În patru luni, coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghiță, a reușit să-și atingă doar parțial ținta: 2, 8milioane de români au fost imunizați.

„Astăzi am avut o şedinţă, şedinţa Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie. E, de fapt, primul pas, o şedinţă pe care eu o aştept de un an de zile, pentru că în momentul în care am intrat în starea de urgenţă, anul trecut, era complicat să vedem acest scenariu: cum vom reveni la normalitate. Astăzi putem să vedem cum revenim la normalitate, de aceea avem acest comitet interministerial, care să pregătească prima bornă, prima parte. 1 iunie nu înseamnă că revenim cu totul la normalitate, dar înseamnă un prim pas, un pas important. Am spus că atunci putem să facem acest lucru, dacă avem aproape 35% din populaţia care trebuie să fie vaccinată, o vaccinăm, deci depinde de noi. (…) A fost o şedinţă în care s-a aprobat regulamentul, o şedinţă în care le-am spus colegilor mei cum cred că ar trebui să lucreze. Fiecare minister va veni cu propuneri pe care le discută întâi cu sectoarele pe care le are în subordine”, a declarat Florin Cîțu.

„Ştiu că o spun de foarte multe ori, dar depinde doar de noi. O campanie de vaccinare de succes aduce şi normalitatea în România”, a adăugat el.

Întrebat dacă de la 1 iunie se poate renunța la masca sanitară pe stradă, premierul a răspuns negativ: „La 1 iunie e cam devreme. Dacă avem ținta de 35%, nu. Trebuie să ne gândim să renunțăm la mască după ce vom avea cele 10 milioane de persoane vaccinate”.

„Nu vom reveni 100%, dar vom arăta un prim pas, când vom avea rată de vaccinare de 35% şi apoi paşii următori. Soluţia este să ne vaccinăm”, a insistat el, întrebat despre declarația președintelui Klaus Iohannis, potrivit căruia la 1 iunie vor fi prezentate evaluările pentru posibila relaxare.

Cîțu a mai spus că în cadrul Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate a fost aprobat un regulament. Fiecare minister va veni cu propuneri pe care le va discuta mai întâi cu sectoarele din subordine.

Comitetul se va reuni săptămânal, însă vor putea avea loc și ședințe extraordinare.

Dar iată ce declara premierul pe 5 aprilie: „Sunt două luni importante, aprilie și mai, vom avea aproape 8,3 milioane de doze care intră în România. La finalul lunii mai, în cel mai pesimist scenariu vom avea 5 milioane de persoane vaccinate. În scenariul optimist am avea 6,3 milioane. 5 milioane înseamnă 35% din populația adultă”.

Ulterior, Cîțu și-a luat vorba înapoi și a impus această rată de vaccinare ca o condiție, de parcă românii ar fi vinovați că nu se imunizează, nicidecum Guvernul, care i-a vaccinat mai întâi pe „speciali” și a compromis campania.

Întrebat de ce l-a numit pe incompatibilul Romulus Burlacu (PNL) șef la Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC), premierul Cîțu a replicat: „Cred că domnul Burlacu a explicat într-un comunicat. În acest moment nu are o decizie definitivă. A fost întoarsă și se rejudecă procesul”.

Despre faptul că nu îl destituie pe secretarul general adjunct de la Ministerul Sănătății , Cîțu a spus din nou că trebuie restructurat ministerul, deoarece „nu am ce să fac cu el în Guvern”, toți aceștia urmând să preia automat funcția de agent guvernamental, potrivit codului Administrativ.

„E mult mai ușor dacă avem oameni cu probleme să desființăm postul. Putem să facem reguli prin modificarea Codului administrativ”, a precizat el.

Întrebat de două ori dacă elevii vor fi testați de COVID-19 cu teste rapide noninvazive, așa cum a cerut ministru Sorin cîmpeanu, arătând cu degetul la Vlad voiculescu nainte de a fi demis, Cîțu a evitat un răspuns: „Ministerul Sănătății și Ministerul Educației se uită după 4 mai cum vor reveni copiii la școală”.