Cîțu nu le dă satisfacție PNL-iștilor care îi cer demisia lui Vlad Voiculescu

Premierul Florin Cîțu nu le dă satisfacție PNL-iștilor care îi cer demisia ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, după scandalul evacuării pacienților de la Spitalul Foișor.

„Vă spun un lucru, pe care vi l-am spus de fiecare dată şi le spun asta şi celor care au opinii politice pe acest subiect: remanierea sau o decizie despre un ministru din Cabinetul acesta o va lua doar premierul, iar aceste decizii nu se discută, ele se vor anunţa”, le-a răspuns premierul jurnaliștilor care l-au asaltat cu întrebări.

Cîțu a avut o primă reacție, duminică, după scandalul „Foișor”: „Să vedem dacă mai există onoare în România”

Întrebat la cine se referă, premierul a răspuns:

„Eu am spus şi în şedinţa CNCCI şi vă spun şi dumneavoastră, pentru că nu este normal după ce se ia o decizie să intervină prim-ministrul să vorbească şi cu primarul Bucureştiului (Nicușor Dan, n.r.), să vorbească şi cu managerul (spitalului foișor – n.r.) şi cu managerul de la DSP pentru a se aplica o decizie (Ordinul lui Raed arafat de evacuare a pacienților din spital, pentru a fi aduși bolnavi cu COVID-19 – n.r.)”.

Florin Cîţu s-a declarat „supărat” pentru modul în care a fost efectuat transferul pacienţilor de la Spitalul Foişor:

„Eu sunt foarte supărat pe ceea ce am văzut la televizor, detaliile tehnice vi le-a explicat şi domnul Arafat, poate să le explice şi domnul ministru al Sănătăţii. Vroiam să vă spun că, aşa cum fiecare contribuabil are legătură cu Ministerul Finanţelor sau aşa cum fiecare elev are legătură cu Ministerul Educaţiei, şi fiecare pacient din România are legătură cu Ministerul Sănătăţii (…) În această situaţie trebuie să înţelegem cu toţii că avem un singur inamic – pandemia şi trebuie să punem toate resurse ca să rezolvăm această problemă”.