Cîțu nu spune dacă va demisiona, convins că USR PLUS va ceda: „Văd că coaliția funcționează, guvernarea continuă”

Premierul face pe niznaiul: „Nu am făcut decât să-mi exercit atribuțiile”

Premierul Florin Cîțu a refuzat să răspundă tuturor întrebărilor jurnaliștilor care l-au întrebat, joi, dacă demisionează, așa cum a cerut USR-PLUS, după ce acesta l-a demis intempestiv, miercuri, pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu.

În opinia sa, coaliția la guvernare funcționează și s-a declarat „surprins de abordarea” USR-PLUS, care l-a acuzat că l-a demis pe Vlad Voiculescu fără să se consulte cu ei.

„Mă surprinde puțin abordarea. În ședința de luni a Coaliției a fost foarte clar, din punctul meu de vedere – s-au discutat atribuțiile constituționale ale premierului. Aceste atribuții sunt de a evalua și de a propune, atunci când decide, revocarea, înlocuirea unui unui ministru. Nu am făcut decât să-mi exercit atribuțiile. În acea ședință toți președinții de partid au fost de acord că acestea sunt atribuțiile premierului și nu vor contesta niciodată sau nu vor pune sub semnul întrebării atribuțiile constituționale ale premierului. Aceasta a fost concluzia de luni, așa am plecat în acea zi”, a susținut Cîțu.

Miniștrii USR PLUS au participat la ședința de Guvern de joi, după ce refuzaseră cu o zi înainte, astfel că premierul a amânat-o. Vicepremierul Dan Barna anunțase că USR PLUS nu-l mai vrea pe Cîțu premier, iar PNL trebuie să nominalizeze altă persoană la conducerea Executivului.

Florin Cîțu le-a mulțumit miniștrilor USR PLUS pentru că au venit să adopte proiectele aflate pe ordinea de zi: „În ședința de guvern le-am mulțumit colegilor că au avut tăria să treacă peste decizia de ieri. Au făcut un pas important în deblocarea crizei”.

„Guvernarea continuă, astăzi au fost aprobate acte normative importante pentru români”, a adăugat el, lăsând să se înțeleagă că în curând se va încheia criza politică.

Întrebat dacă numirea lui Ludovic Orban ca premier ar detensiona situația din coaliție, Cîțu a spus „văd că coaliția funcționează”.

USR PLUS așteaptă ședința de luni a coaliției

Liderii USR-PLUS așteaptă însă ședința de luni a Coaliției, pentru a tranșa subiectul retragerii încrederii premierului Florin Cîțu.

Dragoş Tudorache, preşedintele executiv al PLUS, a declarat joi că miniştrii USR PLUS au luat „decizia responsabilă” de a participa la şedinţa de guvern, având în vedere că există decizii importante pe ordinea de zi, dar că reprezentanţii alianţei nu mai au încredere în premierul Florin Cîţu.

„Nu este niciun pas în spate. Este vorba despre un exerciţiu de responsabilitate din partea colegilor noştri miniştri. Erau decizii foarte importante, în primul rând pentru gestiunea pandemiei, erau dozele de Pfizer care trebuie să intre în ţară – trebuie aprobat acest memorandum, erau ajutoare pentru unităţi sanitare din mai multe judeţe din ţară care trebuiau aprobate, de asemenea creşterea alocaţiei de hrană pentru pacienţi, alocare de fonduri pentru medicii de familie, care participă în procesul de vaccinare. Deci erau lucruri mult prea importante pentru români, pentru ţară şi de aceea decizia noastră responsabilă a fost de a participa la şedinţa de guvern. Însă – şi din ce înţeleg şi domnul Barna a făcut acest lucru foarte limpede în şedinţa de guvern faţă de premier – poziţia noastră nu se schimbă cu absolut nimic. Încrederea noastră în premier nu mai există începând de ieri dimineaţă”, a precizat reprezentatul PLUS, pentru Digi FM.

El a menţionat că liderii USR PLUS doresc în continuare o şedinţă a coaliţiei în care să se discute despre „a găsi o soluţie alternativă” la premierul Florin Cîţu.

„Nu cred că va fi vorba de o cedare, ci de găsirea unei soluţii. Noi cu această abordare mergem în aceste negocieri. Întotdeauna în negociere fiecare parte trebuie să meargă către cealaltă, pentru a găsi o soluţie sustenabilă. Intrăm în negocieri. Sunt convins că se va găsi o soluţie. Amintiţi-vă că şi în decembrie ni se spunea că vom sta în negocieri săptămâni şi luni şi nu vom găsi o soluţie pentru guvernare. S-a găsit. (…) În coaliţie vom căuta o soluţie care să ne dea o alternativă la ceea ce la momentul acesta nu mai avem, şi anume o formulă de încredere la vârful guvernului”, a precizat Dragoş Tudorache.

Potrivit lui Tudorache, „pierderea încrederii” în prim-ministru a fost determinată de faptul că aceasta nu le-a comunicat în prealabil intenţiile sale, informându-i abia când decretul privind revocarea se afla deja pe masa preşedintelui.

„Noi nu am contestat niciodată şi nici acum nu contestăm dreptul premierului de a decide când nu mai poate lucra cu un ministru, dar era cât se poate de firesc, din punctul nostru de vedere, un minim gest de respect: să aibă loc o discuţie, să găsim împreună o formulă de continuare şi de tranziţie, de altfel foarte importantă acum, în plină pandemie, la Ministerul Sănătăţii, nu să fim puşi în faţa faptului împlinit. (…) Pentru cei care speculează că este o problemă de orgoliu sau de scut în jurul lui Vlad Voiculescu, în acest moment nu mai este vorba despre persoane. Domnul Cîţu a spus că nu este vorba despre persoane. Da, o guvernare nu este despre un ministru, aşa cum nu este – îmi pare rău să spun – nici despre un premier. Este vorba despre cum funcţionăm într-o coaliţie politică”, a spus europarlamentarul.