Cîțu nu spune de ce dă banii din PNRR pentru GSP Power: Am rugat ministrul Energiei să explice

Premierul Florin Cîțu se fofilează în privința banilor din PNRR pentru firma GSP Power, controlată de omul de afaceri Gabriel Comănescu, despre care PSD susține că este „sponsorul PNL”.

„sunt proiecte și sunt niște tehnologii inovatoare, până la urmă, ceea ce se propune prin aceste proiecte. L-am rugat pe ministrul energiei să vină public să explice exact despre ce este vorba acolo, ca să nu mai avem aceste dubii. În ceea ce privește decizia Comisiei (Europene – n.r.), discuțiile au fost și până acum, nu este ceva nou. Comisia a văzut aceste proiecte. Ceea ce știu până acum: nu a fost o discuție despre a avea un aviz special pentru aceste proiecte, dar, repet, ministrului energiei i-am spus să vină public să explice exact ce se întâmplă cu aceste proiecte, specific.”, a spus Cîțu, joi, întrebat de jurnaliști pe acest subiect, după ședința de guvern.

Despre ziua când va ieși public Virgil Popescu, premierul a afirmat: „În următoarele zile, astăzi, mâine. Trebuie să iasă”.

Cîțu este convins că proiectul va fi acceptat de Comisia Europeană: „Eu vă spun că am discutat cu Comisia cam toate capitolele şi, dacă era o problemă de întârziere cu un anumit articol… De exemplu, noi am avut alt proiect acolo pe partea de energie, Comisia ne-a spus că nu va putea să fie niciodată aprobat, l-am scos şi am pus altceva. Deci, dacă exista o problemă, ar fi fost menţionat. Poate să fie şi altceva, vedem mai departe. Dar ministrul energiei va ieşi public şi va spune exact ce se întâmplă cu aceste proiecte şi de ce, sunt câteva tehnologii inovatoare pe partea de hidrogen, detaliile vă dați seama că le aparțin (celor de la Energie)”.

Guvernul vrea să aloce pentru capitolul Energie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) suma de 1,62 miliarde de euro. Din această sumă, circa o treime ar urma să fie atribuită direct unei asocieri formate din producătorul de gaze Romgaz și GSP Power, companie controlată de omul de afaceri Gabriel Comănescu.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, nu a explicat modul cum a selectat acești beneficiari ai fondurilor din PNRR.

Ministrul Cristian Ghinea a fost întrebat și el, miercuri, la prezentarea variantei finale a PNRR, despre firma GSP Power.

„Cum a fost selectată nu am cum să vă spun pentru că nu știu. Este un consorțiu, propus de Ministerul Energiei, format din Romgaz, Siemens și firma respectivă”, a răspuns el.

Ghinea a precizat că este un ajutor de stat, care trebuie notificat Comisiei Europene, iar Ministerul Energiei va trebui să explice de ce acea companie este unica în poziție de a furniza un serviciu sau un bun pe piața din România.