Cîțu recunoaște: Sunt multe proiecte din buget care au execuţie aproape zero în S1

Premierul Florin Cîțu, care este și ministru interimar al Finanțelor după ce l-a demis pe Alexandru Nazare, a recunoscut miercuri, la briefingul de presă de la finalul ședinței Guvernului, că există „multe proiecte din buget care au execuţie aproape zero”, după primele 6 luni ale anului.

El a precizat că le-a dat o veste proastă miniștilor: va fi revăzut modul în care a fost programată execuţia bugetară, deoarece

Cîțu a fost întrebat dacă este chiar așa de mulțumit – cum s-a lăudat pe Facebook – de cheltuirea a 21,3 miliarde de lei pe investiţii în primele şase luni ale anului, în condițiile în care și-a asumat 61,4 miliarde de lei în acest an.

Postarea de marți de pe Facebook:

„Investițiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei în primele 6 luni din 2021, cu 32,4% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020. Românii trebuie să știe: investim în România!

O altă premieră: în primul trimestru din 2021, avem o creștere economică bazată doar pe investiții, nu pe consum. România se dezvoltă sănătos, pe principii liberale!”.

Dialogul de miercuri cu presa:

Reporter: Bună ziua! Domnule premier, ieri ați anunțat că România a făcut în primele șase luni investiții de peste 21 de miliarde de lei…

Florin Cîţu: 21,3 miliarde.

Reporter: La începutul anului, prin Legea bugetului de stat, v-aţi asumat 61,4 miliarde de lei investiţii. Cum vedeți dumneavostră acest procent în comparație cu ţinta pe care v-aţi propus-o la începutul anului? Sunteţi mulţumit de investițiile făcute de către administrația centrală și cea locală?

Florin Cîţu: Pe de o parte, dacă mă uit relativ la ce s-a întâmplat anul trecut cu investiţiile și față de ultimii 10 ani, da. Investițiile sunt la un nivel record, sunt mai mari ca anul trecut cu 5 miliarde de lei. Dacă mă uit la execuția bugetară, și așa am spus și ieri, se poate mai bine, se putea mai mult. Am avut o discuție, astăzi, la finalul ședinței cu colegii mei din guvern despre execuția bugetară, unde am prezentat faptul că sunt multe proiecte care au fost în buget și au execuție aproape zero, ceea ce nu este admisibil din punctul meu de vedere. Trebuie revăzut modul în care a fost programată execuția bugetară pentru mai multe ministere. Deci, din acest punct de vedere, trebuie făcut mai mult.

Reporter: Care sunt cauzele de nu s-a atins o țintă mai bună în primele șase luni? Nu vorbim nici de jumătate, doar de 25, aproximativ 25 de procente pentru investiții?

Florin Cîţu: Eu astăzi am spus colegilor să se ducă să revizuiască, să vadă ce s-a întâmplat în primele șase luni de zile, de ce nu s-au făcut unele proiecte. Cred că sunt mai multe cauze, nu le avem acum, dar trebuie să uităm la partea bună, avem un an record de investiţii, din nou. E adevărat, 64 de miliarde este o sumă foarte mare. Vom atinge acest rezultat la finalul anului. Trebuie doar accelerat în partea a doua a anului. Față de anul trecut suntem mai sus cu 5 miliarde de lei.

Reporter: Dacă îmi permiteţi, o ultimă întrebare despre fondurile europene.

Florin Cîţu: Sunt mai mulţi colegi, dar haideţi, aş vrea să facem două întrebări, cel mult, da?

Reporter: Referitor la fondurile europene, potrivit execuției bugetare publicate ieri de Ministerul Finanțelor, s-au absorbit aproximativ 12,5 miliarde de lei. Ţinând cont că prin Legea bugetului v-aţi asumat că veți absorbi peste 40 de miliarde de lei. De ce această discrepanță mare între ce vă propuneți și ce realizați în primele șase luni?

Florin Cîţu: Nu este o discrepanţă mare. Ştiți foarte bine că execuția bugetară este… trimestrializarea, poate că a fost acolo o discuție. Se va recupera în partea a doua a anului, cu siguranță.