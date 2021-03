Cîțu refuză întrebările jurnaliștilor despre vaccinul AstraZeneca și îi trimite pe FB-ul CNCAV

Premierul Florin Cîțu a refuzat, vineri dimineață, să răspundă întrebărilor jurnaliștilor legate de imunizarea cu vaccinul AstraZeneca, el invitându-i să intre pe pagina de Facebook a CNCAV, „la ora 15.00, când specialiștii vor răspunde la orice întrebări”.

Reacția premierului vine după ce CNCAV-ul condus de col. dr. Valeriu Gheorghiță a anunțat că România a primit și administrat zeci de mii de vaccinuri AstraZeneca din lotul interzis de Italia.

Florin Cîțu a contrazis informaţiile potrivit cărora el ar fi decis suspendarea vaccinării cu lotul AstraZeneca. Amintim că CNCAV se află sub autoritatea prim-ministrului.

„Nu a fost luată de mine. A fost luată de specialişti şi, ca şi dumneavoastră, şi eu aştept fundamentarea ştiinţifică a deciziei care a fost luată aseară. Trebuie să înţelegeţi că încrederea – şi de asta sunt foarte supărat pe această campanie (de vaccinare – n.r.) – încrederea se câştigă foarte greu. Şi avem încredere în această campanie, a funcţionat şi funcţionează foarte bine, dar dacă nu suntem atenţi, încrederea se pierde foarte uşor. Trebuie să ne uităm la cei care au autorizat toate aceste vaccinuri şi ei ne spun astăzi că nu există indicii şi trebuie să continuăm exact cum a fost şi până acum“, a spus el.

Cîțu a mai spus că el s-a vaccinat „cu ce s-a găsit” (adică cu Pfizer/BioNTech, care are 98% eficacitate – n.r.):

„Și să fie foarte clar, eu am spus din prima zi: dacă s-ar fi putut, eu m-aș fi vaccinat cu oricare dintre tipurile de vaccin. M-am vaccinat cu ce a fost atunci. Dar dacă va fi o șansă în viitor, dacă trebuie să ne vaccinăm din nou, bineînțeles că mă voi vaccina cu ce va fi atunci. Am încredere în experții Agenției Europene a Medicamentului și, în general, am încredere în experți”.

El a tăiat, scurt, avalanșa de întrebări venită de la jurnaliștii pe care chiar el i-a chemat la Guvern:

„Intrați pe pagina de Facebook a CNCAV, vineri la ora 15.00, când specialiștii vor răspunde la orice întrebări”.

Premierul i-a catalogat drept „teroriști” pe cei care „de un an” fac campanie împotriva măsurilor Guvernului privind purtarea măștii și vaccinarea.