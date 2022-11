Ciucă dă asigurări că inflația nu va frâna creșterea economică: „România nu este în pericol de recesiune”

Premierul Nicolae Ciucă să asigurări că „România nu este în pericol de a intra în recesiune economică”, în ciuda inflației care va depăși 16%, până lasfârșitul anului, potrivit prognozei BNR.

„Despre recesiune se vorbeşte de la începutul anului. Au fost semnale pe tot parcursul anului, am putut să constatăm pe propria noastră experienţă că am avut o scădere a ritmului de creştere datorită impactului pe care l-a avut seceta în producţia agricolă şi sigur se văd aceste consecinţe în procentul de creştere economică pe trimestrul 3 şi, probabil, vom simţi acest efect şi în trimestrul 4. Ca atare, suntem pregătiţi. De aceea am spus că am luat măsuri astfel încât să putem să consolidăm economia, să o menţinem în echilibru, astfel încât să nu intrăm în recesiune. Datele pe care le avem în acest moment ne arată foarte clar că există premisa ca la sfârşitul anului România să aibă o creştere economică de 5%, în jur de 5%, iar pentru anul viitor toate instituţiile, inclusiv cele europene, ne-au previzionat o creştere economică – să nu zicem aproape de 2% – în jur de 1,5%, ceea ce înseamnă creştere economică. Deci, România nu este în pericolul de a intra în recesiune economică”, a spus premierul, marți, la Palatul Parlamentului.